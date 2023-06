„Wie konnten wir da nicht an Pizza denken“: Archäologen in Italien staunen über kurioses Pompeji-Fresko

2000 Jahre alt

In Pompeji (Italien) haben Forscher ein kurioses Fresko auf einer Mauer entdeckt. Das Wandbild ist über 2000 Jahre alt und erinnert an eine Pizza – doch zwei Details fehlen.

Pompeji – Es ist ein spektakulärer Fund in der versunkenen Stadt Pompeji (Italien) am Fuße des Vesuv: Auf einer halb eingestürzten Mauer haben Archäologen ein außergewöhnliches kulinarisches Wandgemälde. Auf einem silbernen Tablett ist ein Teigfladen zu sehen, der wie eine heutige Pizza aussieht. Muss die Geschichte der Pizza in Italien umgeschrieben werden?

Kurioser Fund in Pompeji: 2000 Jahre altes Fresko erinnert an Pizza – zwei wichtige Dinge fehlen

Das Fladenbrot auf dem Stillleben sieht zwar aus wie eine Pizza, kann es aber streng genommen nicht sein, betonen die Archäologen des Archäologischen Parks von Pompeji in einer Mitteilung am Dienstag (27. Juni 2023). Es fehlten zwei charakteristische Zutaten, nämlich Tomaten und Mozzarella. Die moderne Pizza gibt es nämlich erst seit 1889. In Neapel hatte ein gewisser Raffaele Espositio damals die erste Pizza – mit grünem Basilikum, weißem Mozzarella und roten Tomaten – gebacken.

Italien: Antikes Fresko mit sensationellen Details in Pompeji gefunden

Allerdings könnte es sich bei der Abbildung auf der Wand des antiken Hauses in Pompeji um „einen weit entfernten Vorfahr des modernen Gerichts“ handeln, das 2017 als „traditionelle Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers“ zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Laut den Forschern sei neben dem Weinkelch, der auf einem silbernen Tablett steht, eine flache Focaccia abgebildet, auf der verschiedenen Früchte liegen. Erkennbar sei ein Granatapfel und vielleicht eine Dattel. Diese seien mit Gewürzen oder sogar eine Art Pesto – auf Lateinisch Moretum genannt – angerichtet. Diese seien durch gelbliche und ockerfarbene Punkte angedeutet.

Darüber hinaus liegen demnach auf dem gleichen Tablett Trockenfrüchte und eine Girlande aus gelben Erbeerbaumzweigen. Diese Art von Bildern, die in der Antike unter dem Namen Xenia bekannt waren, wurde von den „gastfreundlichen Geschenken“ inspiriert, die den Gästen nach einer griechischen Tradition angeboten wurden, erklären die Archäologen. Sie reichen bis in die hellenistische Zeit (3. bis 1. Jahrhundert v. Chr.) zurück. Das Fresko bezieht sich nach Ansicht der Forscher eben auf diese „Gastgeschenke“.

Pompeji: Forscher von Pizza-ähnlicher Abbildung verblüfft

„Wie könnten wir nicht dabei an Pizza denken“, sagte Gabriel Zuchtriegel, der deutsche Leiter der archäologischen Stätte laut der Pressemitteilung. Er erinnerte daran, dass Pizza in Süditalien als Arme-Leute-Essen erfunden worden sei und mittlerweile „die Welt erobert hat und auch in Sterne-Restaurants serviert wird“.

„Pompeji verblüfft uns immer wieder.“

Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano erklärte: „Pompeji verblüfft uns immer wieder, das ist ein Schmuckkasten, der immer neue Schätze offenbart.“

Das kuriose Fresko wurde im Atrium eines ausgegrabenen Hauses in Insula 10 der Regio IX gefunden, zu dem eine Bäckerei gehörte, die bereits zwischen 1888 und 1891 teilweise erforscht wurde. Im Januar seien die Ausgrabungen dort wieder aufgenommen worden. In den Arbeitsbereichen in der Nähe des Ofens wurden in den vergangenen Wochen die Skelette von drei Opfern gefunden.

Der Vesuv-Ausbruch im Jahr 79 nach Christus ist wohl der berühmteste Vulkanausbruch der Geschichte. Die Städte Pompeji und Herculaneum wurden zerstört. 2021 sind Forscher auf das Skelett eines Mannes gestoßen, der bei dem Vesus-Ausbruch gestorben ist. (ml)