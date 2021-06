Polizist überrascht darüber, wie viele Leute in einen Škoda Octavia passen

Wie im Zirkus

+ © Facebook (North Yorkshire Police) Immer wieder klettern weitere Personen aus dem Škoda Octavia. © Facebook (North Yorkshire Police)

„Wir erwarten immer das Unerwartete“, tönt die Polizei von North Yorkshire. Doch als sie einen Skoda Octavia aus dem Verkehr zieht, sind sogar die Beamten baff.

Norton/Malton (England) – Als Polizist auf Streife hat man schon vieles gesehen: Temposünder, unwillige Verkehrsrowdys oder Raser, die einfach nicht stoppen wollen und mit denen man sich rasante Verfolgungsjagden liefern muss. Doch manchmal geschieht auch etwas Kurioses, das einen schmunzeln lässt, auch wenn die Situation an sich gar nicht lustig ist. So wie jetzt in der Nähe der Stadt Malton in der englischen Grafschaft North Yorkshire.

Zwei Polizisten fahren im Streifenwagen und sehen vor sich auf der Straße einen Skoda Octavia. Dieser wirkt etwas lädiert, weshalb sie das Fahrzeug anhalten. Doch als sie das Wageninnere sehen, fordern sie den Fahrer sofort auf, auszusteigen. Dann steigt der Beifahrer aus und genau hier beginnt das Video.

Die überraschten Polizisten stellen den Fahrer zur Rede. Dabei stellt sich schließlich heraus, dass der Wagen zudem keine Kfz-Versicherung hat und sich zwei Autotüren gar nicht mehr öffnen lassen. Darüber hinaus ist ein Vorderreifen bereits bis auf die Karkasse abgefahren. Doch das ist noch längst nicht alles: Die Überraschung kommt erst noch, als auch die Insassen gebeten werden, aus dem Škoda Octavia auszusteigen. Die komplette Geschichte lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.