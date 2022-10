Polizist bei Einsatz in Kanada getötet

Kriminalität

Die Hintergründe sind noch völig unklar: Nördlich von Toronto wurde ein Polizist getötet, ein weiterer verletzt.

Toronto - Ein Polizist ist bei einem Einsatz an einem Wohnhaus im Osten Kanadas Behörden zufolge von Schüssen tödlich verletzt worden. Ein weiterer Beamter habe bei dem Vorfall im Ort Innisfil nördlich von Toronto am Dienstagabend schwere Verletzungen erlitten, teilte die zuständige Polizei von South Simcoe in einer Mitteilung mit.

Demnach waren Beamte wegen einer Störung zu dem Haus gerufen worden. In dem Gebäude seien beide Polizisten dann von Kugeln getroffen worden, hieß es weiter.

Der mutmaßliche Täter sei später nach dem Eingreifen der Polizei für tot erklärt worden. Einzelheiten dazu und zu den Hintergründen des Einsatzes gab es zunächst nicht. Die beiden Polizisten seien zur Behandlung ihrer Schussverletzungen zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Dort sei einer gestorben. Der andere wurde demnach nach Toronto geflogen und in ein Notfallzentrum gebracht. Sein Zustand sei weiter kritisch. dpa