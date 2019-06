In Ort bekannte Frau wurde vermisst - traurige Gewissheit um Angelika W.

Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg

Zwischen Hamburg und Bremen wurde die in ihrem Ort bekannte Angelika W. vermisst. Die Frau aus Scheeßel wurde nun in Nähe eines Schafstalls tot aufgefunden.

In Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg wurde die 58-jährige Angelika W. vermisst

Die Polizei suchte mit einem Bild nach der verschwundenen Frau

Angelika W. wurde bei Scheeßel tot aufgefunden

Update vom 11. Juni 2019: Die Suche nach der 58-jährigen Angelika W. aus Scheeßel ist nach Angaben der Polizei Rotenburg beendet. Die Frau wurde am Montagabend in der Nähe eines Schafstalls in der Vareler Heide bei Scheeßel von einem Spaziergänger gefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gehen die Beamten nicht von einem Fremdverschulden aus.

Vermisst: Bekannte Frau aus ihrem Ort verschwunden - Polizei sucht Angelika W.

Meldung vom 29. Mai 2019: Wo ist die 58 Jahre alte Angelika W.? Seit Samstagvormittag, 25. Maigilt die Frau aus Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg als vermisst. Wie nordbuzz.de* berichtet, veröffentlichte die Polizei nun ein Foto der vermissten Frau und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zwischen Bremen und Hamburg: In Scheeßel wird Angelika W. vermisst - Sie benötigt ärztliche Hilfe

Seit dem 25. Mai wird Angelika W. aus Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg verzweifelt gesucht. Das letzte Mal wurde die 58 Jahre alte Frau am Samstagvormittag in der Ortsmitte von Scheeßel gesehen. Die vermisste Frau war zu Fuß im Bereich der Bahnhofsstraße und des Veerser Wegs in Richtung Innenstadt unterwegs. Wohin Angelika W. genau gehen wollte, ist unbekannt.

Angelika W. zwischen Bremen und Hamburg vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber nach der Frau

Die Polizei sucht begleitend zur Öffentlichkeitsfahndung seit Mittwoch, 29. Mai zusätzlich mit einem Hubschrauber nach Angelika W., von der angenommen wird, dass sie ärztliche Hilfe benötigt. Durch die Veröffentlichung des Fotos der 58-Jährigen aus Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen erhoffen sich die Beamten hilfreiche Hinweise zum Verbleib der vermissten Frau aus der Bevölkerung. Die Frau war im Ortsbild von Scheeßel bekannt.

