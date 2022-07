Tödliche Schüsse auf Gast in Hamburger Shisha-Bar

Großfahndung ohne Erfolg

+ © Elias Bartl Nach den Schüssen in der Bar an der Lübecker Straße haben Einsatzkräfte der Polizei Hamburg den Tatort abgesperrt. © Elias Bartl

Nach den Schüssen in Hamburg laufen die Ermittlungen der Polizei Hamburg. Das Opfer, ein 27-jähriger Mann, wurde offenbar von mehreren Kugeln getroffen.

Hamburg – Großeinsatz der Polizei Hamburg am Mittwochabend, 27. Juli 2022, in Hamburg-Hohenfelde. In einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße sind Schüsse gefallen. Ein Mann soll gleich mehrfach getroffen worden sein. Nach Recherchen von 24hamburg.de soll das Opfer Stammkunde in der Bar gewesen sein. Mit über 30 Einsatzfahrzeugen rückten die Einsatzkräfte der Polizei an. Auch die Feuerwehr Hamburg war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.



Weitere Einzelheiten zum Großeinsatz der Polizei verrät ihnen das Portal 24hamburg.de

Trotz schneller rettungsdienstlicher Versorgung verstarb der 27-jährige Mann in der Klinik. Die Täter seien maskiert in die Bar gestürmt und hätte gezielt auf den Mann geschossen, so Augenzeugen. Nach der brutalen Attacke gelang es den Angreifern zu fliehen. Trotz einer Großfahndung der Polizei blieben die Angreifer verschwunden.