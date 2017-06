Polizei findet Rohrbombe bei 27-Jährigem

Nach Fahrradklau

Die Polizei hat in der Wohnung eines 27-Jährigen in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) eine fast fertige Rohrbombe entdeckt.

Haberstadt - Zudem fand sie in den Räumen Schießpulver und Schrotpatronen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend wurde der 27-Jährige zunächst von Beamten der Bundespolizei bei einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat ertappt.

Da der 27-Jährige keinen Personalausweis dabei hatte, begleiteten ihn die Polizisten nach Hause. Dort fanden sie die im Bau befindliche Rohrbombe. Die Beamten holten Spezialkräfte, die das Sprengmaterial abtransportierten. Dabei behinderte ein 42 Jahre alter Nachbar die Arbeiten. Zudem beleidigte er die Polizei. Gegen ihn und den 27-Jährigen wird nun ermittelt. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa