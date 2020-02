Polizei fahndet mit Fotos nach Ladendieb: Wer kennt den Mann mit der auffälligen Jacke?

Fahndung

Die Polizei fahndet in Gelsenkirchen nach einem Ladendieb, der auf der Bahnhofstraße zugeschlagen haben soll.

Gelsenkirchen - Wie 24VEST.de* berichtet, soll ein Ladendieb am 7. November auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen eine Lautsprecherbox eingesteckt haben. Dabei ging er wohl sehr rabiat vor: Zunächst nahm er die Box aus dem Regal, riss die Verpackung mit Gewalt auf und steckte die Box in seinen Jackenärmel.

Allerdings wurde nicht nur bei der Tat gefilmt, sondern auch vom Personal auf seine Aktion angesprochen. Als er in ein Büro geführt wurde, konnte der Täter jedoch die Flucht ergreifen. Immerhin: Das Diebesgut und seine orangene Jacke ließ er am Tatort zurück. Nun fahndet die Polizei in Gelsenkirchen mit Fotos nach dem Täter.

