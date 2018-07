Achtung! Polizei jagt diesen gefährlichen Messer-Mann - er ist auf freiem Fuß

Vorfall in Langen

Die Polizei jagt diesen gefährlichen Messer-Mann - er ist auf freiem Fuß. Fahndungsfotos veröffentlicht: Wer kann helfen?

Langen - Die Polizei Darmstadt fahndet nach einem Messer-Mann,wie extratipp.com* berichtet. Bereits vor einem Jahr, am 27.August 2017, kam es in der S4 in Richtung Darmstadt gegen 5.13 Uhr zu einem gefährlichen Messerangriff in Langen (Landkreis Offenbach). Der Gesuchte zückte kurz vor der Haltestelle "Langen Bahnhof" ein Messer, stach einem Fahrgast damit in die Hand und verletzte sein Opfer schwer.

Messer-Mann verletzt Opfer in S4 Richtung Darmstadt in Langen

Der unbekannte Messer-Mann floh aus der S4 in Richtung Langen. Jetzt, nach kapp einem Jahr, hat die Polizei Fahndungsfotos des Messerstechers veröffentlicht. Das Amtsgericht Frankfurt hat die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

+ Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben? © Polizei Darmstadt Hinweise nimmt die Bundespolizeidirektion Koblenz unter der Telefonnummer 0261/399-0 oder über die kostenfreie Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

