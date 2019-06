Polizei blickt in Auto - Beamte trauen ihren Augen nicht

Verkehrskontrolle in Oldenburg

+ © picture alliance/Hauke-Christian Dittrich/dpa In Oldenburg ließ ein Vater seinen neunjährigen Sohn auf einem Parkplatz Auto fahren. © picture alliance/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Auf einem Parkplatz in Oldenburg hat die Polizei in einem Auto eine unfassbare Entdeckung gemacht. Der Fahrer schockierte die Beamten in Niedersachsen.

Die Polizei kontrollierte in Oldenburg ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Am Steuer des Autos machten die Beamten eine unglaubliche Entdeckung

Die Polizei Oldenburg entdeckte einen neunjährigen Jungen am Lenkrad

Oldenburg - Mit diesem seltenen Anblick hatte die Polizei nun wirklich nicht gerechnet: Als Beamte ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stubbenweg in Oldenburg kontrollierten, fielen sie aus allen Wolken. Über den wirklich kuriosen und zugleich schockierenden Fall aus Niedersachsen berichtet nordbuzz.de*.

Oldenburg: Polizei entdeckt kleinen Jungen am Steuer von Auto

Gegen 11.25 Uhr fuhr die Polizei am Sonntag (23. Juni) in Oldenburg über den Parkplatz des Supermarktes. Dort fiel den Beamten am Vormittag plötzlich ein Auto auf. Der Fahrer am Steuer machte sie dabei sehr stutzig. Denn: Die Polizisten entdeckten einen kleinen Jungen am Lenkrad.

Die Beamten aus Niedersachsen trauten einfach ihren Augen nicht. Die anschließende Kontrolle bestätigte jedoch ihren Verdacht.

Ein anderer schrecklicher Verdacht bestätigte sich ebenfalls in Niedersachsen, als ein Mann nahe Hildesheim bei Hannover während der Suche nach seinem geistig behinderten Sohn ums Leben kam. Das berichtet nordbuzz.de.

Oldenburg: Vater lässt neunjährigen Sohn Auto auf Parkplatz fahren

Ein 40-jähriger Mann aus dem Ammerland ließ als Beifahrer tatsächlich seinen kleinen Sohn (9) über den Parkplatz des Supermarktes in Niedersachsen fahren. Der kleine Junge saß auf einer Kindersitzerhöhung am Steuer des Autos.

Wie die Polizei Oldenburg nach eigenen Angaben vermutet, diente die Sitzerhöhung nicht nur der Sicherheit des Kindes. Sie sollte dem neunjährigen Kind wohl auch eine bessere Sicht aus dem fahrenden Auto ermöglichen.

Oldenburg: Strafverfahren gegen Vater des neunjährigen Kindes eingeleitet

Während das neunjährige Kind noch strafunmündig ist, hat der Vater nach Angaben der Polizei Oldenburg seine Pflichten in der Fürsorge und als verantwortlicher Fahrzeughalter verletzt. Ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde anschließend eingeleitet.

heu

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.