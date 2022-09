Millionen Autofahrer sind betroffen: Wichtige Änderung bei der Haftpflichtversicherung

Verkehr

Was die Haftpflichtversicherung von Autos angeht, müssen sich Millionen Halter 2023 auf Änderungen einstellen.

Berlin/Kassel – Millionen Autofahrer müssen sich ab dem Jahr 2023 auf eine Änderung bei ihrer Haftpflichtversicherung einstellen. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt, werden die Regionalklassen in vielen Zulassungsbezirken angepasst.

Generell gilt: Je besser die Einstufung in der jeweiligen Regionalklasse, desto günstiger ist das für den Versicherungsbeitrag des Autofahrers. Allerdings bestimmen auch andere Faktoren die Höhe des Versicherungsbeitrages.

Änderung betrifft Millionen Autofahrer: Regionalklassen werden neu eingeteilt

Demnach müssen rund zehn Millionen Halter damit rechnen, in eine höhere Klasse eingestuft zu werden. Circa 5,5 Millionen Autofahrer können von einer niedrigeren ausgehen. In insgesamt 101 Zulassungsbezirken soll laut Mitteilung bald eine höhere Klasse gelten. Für die restlichen 244 Bezirke in Deutschland soll die Klasse allerdings gleichbleiben. Davon sind mehr als 26 Millionen Autofahrer betroffen.

+ Für Millionen Autofahrer in Deutschland gibt es eine Änderung 2023. © Jürgen Ritter / Imago Images

Die Neueinordnung der Regionalklassen sorgt bei der Kfz-Haftpflichtversicherung von Autos für viele Änderungen. Der GDV ist für Einteilung der Regionalklassen verantwortlich, was ein Mal jährlich passiert. „Die Regionalklassen spiegeln die Schadenbilanz der rund 400 deutschen Zulassungsbezirke wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet. Entscheidend ist dabei nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat“, heißt es vom Verband diesbezüglich.

+ Die Regionalklassen in der Kfz-Versicherung ab 2023: Großstädte in Deutschland mit mehr als 300.000 Einwohner im Vergleich. © Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft / GDV

„Besonders gute Schadenbilanzen in der Kfz-Haftpflichtversicherung erreichen Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern: Hier verursachen Autofahrer weniger beziehungsweise weniger teure Schäden als im Bundesdurchschnitt“, betont Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer.

Wer herausfinden will, in welcher Regionalklasse sein Bezirk eingeordnet wird, kann dies über ein GDV-Portal tun. (tu/dpa)

