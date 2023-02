Elfjährige verdient 85.000 im Monat – und will jetzt in „Rente“ gehen

Mini-Influencerin aus Australien

Pixie Curtis führt gemeinsam mit ihrer Mutter zwei erfolgreiche Unternehmen. Nun will sich die Elfjährige aus dem Geschäft zurückziehen.

Sydney – Mit Schleifen, Haarbändern und Fidget Spinnern hat sich während der Corona-Pandemie die elfjährige Pixie Curtis aus Australien einen Namen gemacht. Nun will sich das junge Mädchen offenbar von ihrem millionenschweren Unternehmen zurückziehen und sich stattdessen auf die Schule vorbereiten.

Pixie habe beschlossen, sich „auf ihren bevorstehenden Eintritt in die Highschool zu konzentrieren“, erklärte ihre Mutter und Managerin Roxy Jacenko gegenüber dem australischen Nachrichtenportal news.com.au. Pixies Geschäft mit Fidget Spinnern habe bereits in den ersten Monaten 200.000 australische Dollar eingebracht. Seit 2014 verkauft das Familienunternehmen Schleifen und Haarbänder in zahlreichen Variationen. Wenn es nach ihrer Mutter gehe, könne das Mädchen bereits mit 15 Jahren als Millionärin in Rente gehen, scherzte sie in vorherigen Interviews.

Das passiert nun offenbar schneller als gedacht. Die Elfjährige will sich jetzt allmählich aus dem Unternehmen zurückziehen und in den „Vorruhestand“ gehen – offenbar mit einem Monatsverdienst von 85.000 Dollar. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden, betonte Jacenko.

„Kurz gesagt, in den letzten Monaten haben wir als Familie die Geschäftspläne für die Zukunft besprochen und beschlossen, dass es zwar eine erstaunliche Reise war, die vor etwa drei Jahren begann, es aber an der Zeit ist, sich neu zu orientieren, da die Highschool vor der Tür steht“, erklärte sie.

Pixies Online-Shop bleibe aber weiterhin bestehen. Dieser werde zwar weiterhin gemeinsam verwaltet, „aber mit viel weniger Druck für Pixie“, so Jacenko. Auch auf ihrem Instagram-Kanal, der von der Mutter geführt wird, kündigte die junge Unternehmerin an, sich aus dem Familiengeschäft zurückzuziehen. Es sei Zeit, „meine Spielzeugschuhe an den Nagel zu hängen und dorthin zurückzukehren, wo alles begann“, hieß es Mitte Februar.

Auf der Social-Media-Plattform lässt Pixie Curtis tausende Fans an ihrem Alltag teilhaben. Sie zeigt sich beim Frühstück mit Freundinnen oder beim Plantschen im Pool. Die Elfjährige sei „zu einer der beliebtesten Mini-Influencerinnen Australiens geworden“, titelte es auf der Unternehmenswebseite. Außerdem sei sie stolze Besitzerin eines 270.000 Dollar teuren Mercedes, berichtete news.com.au. Bis sie damit selbst fahren kann, wird es allerdings noch etwas dauern. Erst ab einem Alter von 16 Jahren darf man in Australien einen Führerschein machen. (kas)

