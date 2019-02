Papst gesteht Missbrauch von Nonnen durch Bischöfe: „Glaube, es wird immer noch getan“

Auf dem Rückflug von Abu Dhabi

Auf dem Rückflug von Abu Dhabi nach Rom schockierte Papst Franziskus nun mit einer heftigen Beichte. Er offenbarte den Missbrauch von Nonnen durch Priester und Bischöfe.

Rom/Abu Dhabi - Papst Franziskus schockt mit einer heftigen Aussage. Auf dem Rückflug von Abu Dhabi nach Rom bestätigte Papst Franziskus den sexuellen Missbrauch von Nonnen in der katholischen Kirche: „Ich weiß, dass Priester und auch Bischöfe das getan haben. Und ich glaube, es wird immer noch getan“, so zu lesen in der Bild.

Der Papst versicherte jedoch auch, dass der Vatikan an dem Problem bereits seit langem arbeiten würde. „Muss man mehr machen? Ja. Wollen wir mehr machen? Ja“, so Franziskus.

