Feueralarm in Einkaufcenter – Gebäude komplett evakuiert

+ © Feuerwehr Paderborn Die Feuerwehr Paderborn musste am Dienstagmorgen einen Brand in einem Einkaufszentrum löschen. © Feuerwehr Paderborn

In der Libori-Galerie sprang am Dienstagmorgen plötzlich die Brandmeldeanlage an. Schnell wurde das Einkaufszentrum im westfälischen Paderborn geräumt. Dichter Rauch drang aus der Parkgarage des Gebäudes.

Paderborn – Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Libori-Galerie ausrücken. Gegen 8.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Einkaufszentrum in Paderborn alarmiert, weil dort die Brandmeldeanlage angesprungen war. Auf dem zweiten Deck des Parkhauses stand ein VW Golf lichterloh in Flammen, wie owl24.de* berichtet.

Die Libori-Galerie wurde umgehend evakuiert und vollständig abgesperrt. Die Räumung verlief ohne Zwischenfälle. Die Feuerwehr Paderborn übernahm die Löscharbeiten. Die Retter bekamen die Flammen schnell unter Kontrolle. Das Feuer griff nicht auf andere Autos über. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Die Besitzerin des brennenden Wagens hatte nach ihrer Ankunft im Parkhaus das Feuer bemerkt. Aus dem Motorraum stieg Qualm auf. Sie entschied sich daraufhin die Einsatzkräfte zu verständigen. Während des Rettungseinsatzes waren sämtliche Zufahrten zum Einkaufszentrum in Paderborn gesperrt. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei auf einen technischen Defekt am Fahrzeug zurückzuführen.

+ Die Feuerwehr Paderborn konnte den Brand in der Tiefgarage löschen. Der Motorraum des VW Golfs brannte vollständig aus. © Polizei Paderborn

