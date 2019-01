Audi A7 drängelt mit Lichthupe auf der Autobahn - dann gerät der Fahrer an die Falschen

Auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen

+ © dpa / Google Maps (Fotomontage) A1 zwischen Osnabrück und Bremen: Ein Audi-A7-Fahrer blendete die Falschen. © dpa / Google Maps (Fotomontage)

Der Fahrer eines Audi A7 hatte es auf der Autobahn offenbar sehr eilig. Per Lichthupe versuchte er, sich den Weg frei zu machen. Eine mehr als schlechte Idee, wie sich schnell zeigen sollte.

Osnabrück / Bremen - Drängler auf der Autobahn sind leider keine Seltenheit. Am Freitag gegen 17.40 Uhr beging der Fahrer eines Audi A7 auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen allerdings einen entscheidenden Fehler, wie nordbuzz.de* berichtet. Den Einsatz der Lichthupe hätte er lieber bleiben lassen sein.

A1 zwischen Osnabrück und Bremen: Audi-A7-Fahrer blendet Zivilpolizei

Zwischen Vechta und Cloppenburg in Niedersachsen war der Audi A7 auf der A1 unterwegs, als der Fahrer einen vor ihm fahrenden Wagen per Lichthupe blendete, um freie Fahrt auf der Autobahn zu haben. Dumm nur: Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Zivilwagen der Autobahnpolizei Ahlhorn.

Audi A7 blendet auf A1 weitere Autos per Lichthupe

Nachdem die Zivilwagenbesatzung für den Audi A7 zum Überholen Platz machte, beobachteten die Polizisten, wie weitere vor dem Audi A7 fahrende Autos auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen geblendet wurden.

Kontrolle auf A1-Parkplatz: Audi-A7-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Auf einem Parkplatz an der A1 im Bereich der Gemeinde Cappeln konnte der Audi A7 einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass dem 26-jährigen Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen und der Führerschein, der den Beamten ausgehändigt wurde, sichergestellt werden sollte.

A1: Beifahrerin setzt Fahrt im Audi A7 fort

Es kam, was kommen musste: Der Führerschein wurde nach Abschluss der Kontrolle nicht wieder ausgehändigt, sondern einbehalten. Den Audi-A7-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrt wurde durch die 28-jährige Fahrzeughalterin fortgesetzt, die sich während der Kontrolle auf dem Beifahrersitz befand.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

