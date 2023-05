„Wer wusste das?“: Hamburgerin offenbart praktischen „Lifehack“ an Ort, den „jeder kennt“

Video geht viral

Eine Influencerin zeigt einen Lifehack für entspannte Stunden an der Binnenalster. Längst nicht alle Hamburger kennen diesen Trick.

Hamburg – Die Binnenalster ist ein beliebter Ort für Hamburgerinnen und Hamburger, um ein paar gemütliche Stunden an der frischen Luft zu verbringen. Besonders bei schönem Wetter zieht es jeden Tag tausende Menschen an das Ufer des Gewässers. Dafür braucht es ein großes Angebot an Sitzgelegenheiten. Besonders wer mit vielen Menschen unterwegs ist, kann da schonmal länger suchen. Die Influencerin „hijabi_lbn“ hat dafür auf TikTok einen Lifehack offenbart, den längst nicht alle aus der Hansestadt kennen.

„Hamburg City Lifehack“: Influencerin verrät Trick an der Binnenalster

Dabei geht es um die Bänke an der Jungfernstieg Promenade in Hamburg. Sie postet ein Video mit dem Titel „Hamburg City Lifehack“. Zunächst ist zu sehen, wie sie gemeinsam mit einer Freundin auf einer der Holzbänke in Ufernähe sitzt. Sie spricht in die Kamera: „Leute, alle, die aus Hamburg kommen, kennen diesen Ort und jetzt pass gut auf“ und filmt dabei zunächst sich selbst. In der nächsten Kameraeinstellung ist ihre Freundin alleine auf einer der Bänke zu sehen, sie steht knapp dahinter. Zuletzt diskutierte das Netz auch über einen berüchtigten Weg am Hamburger Hauptbahnhof.

+ Eine Influencerin offenbart auf TikTok einen Lifehack für entspannte Stunden an der Hamburger Binnenalster. © TikTok / hijabi_lbn

Die Influencerin ergänzt: „Ich glaube, jeder von euch kennt diese Bänke“ und „wir haben so eben etwas herausgefunden“. Dann verrät sie den Trick: „Diese Bänke kann man einfach hin und her bewegen“, erklärt die Influencerin weiter und zeigt dabei ihre Freundin, die auf der Bank sitzt und sie nach links und rechts bewegt. Sie fragt sich: „Seid ehrlich, wusstet ihr das? Ich wusste das nicht“ und zeigt sich sichtlich überrascht von der Funktion der Bänke.

„Wusste ich nicht“: Bewegbare Bänke faszinieren Hamburger im Netz

Immerhin kann das Verschieben sowohl für größere Gruppen, um sich gemeinsam an das Ufer zu setzen, nützlich sein, als auch für einzelne Personen oder Paare, die einfach etwas mehr Ruhe haben wollen. Denn der Abstand ist frei wählbar, theoretisch wäre es sogar möglich, jede Bank in jeder Reihe allesamt aneinander zu reihen.

Das Netz zeigt, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger davon zum ersten Mal hören. Ein User schreibt: „Ich komme aus Hamburg, bin da sehr oft und wusste das bisher nicht“. Ein anderer Nutzer schreibt: „Dieser Moment, wenn man da schon gefühlt 100 Mal saß und das nicht wusste“. Ein Mann kommentiert: „Krass, das wusste ich nicht“. Ein anderer Nutzer berichtet: „Das lerne ich jetzt? Mir ist da mal mein Handy zwischen gefallen und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um es dort wieder herauszubekommen“.

„Nicht leicht zu bewegen“: Holzbänke an Jungfernstieg in Hamburg sorgen für Verwirrung

Die Influencerin erklärt den Grund für die Verwirrung. Denn als ein User schreibt: „Wer wusste das nicht?“, antwortet sie: „Wie kommt man darauf, dass man am Boden befestigte Bänke hin und her bewegen kann. Ist ja nicht so, dass die leicht zu bewegen wären“. Doch auch ein anderer User schreibt: „Ich dachte, das weiß jeder“. Offensichtlich nicht, wie die Reaktionen zeigen. Wer nächstes Mal an die Alster zum Entspannen geht, dürfte diesen Fakt von nun an jedoch wohl nie wieder vergessen.

