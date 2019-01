Brand endet in Familien-Tragödie - Feuerwehr kämpft vergeblich

Tragödie auf Bauernhof in Jade

+ © NonstopNews Bei einem Feuer auf einen Bauernhof in Jade bei Oldenburg hat eine junge Familie alles verloren. © NonstopNews

Die Feuerwehr in versuchte zu retten, was zu retten war. Doch eine Familie verlor bei einem Brand in Jade bei Oldenburg durch ein starkes Feuer ihre Existenz.

Oldenburg/Jade - Ein Feuer in Jade bei Oldenburg im Landkreis Wesermarsch hat eine Familie um ihren gesamten Besitz gebracht, wie nordbuzz.de* berichtet. Als die Feuerwehr am Mittwochabend zum Brand an der Bollenhagener Straße in Jade ausrückte, schlugen ihr vor Ort bereits die Flammen bereits aus dem Dach entgegen. (Gebrannt hat es auch in Ostfriesland: Ein Windrad fing auf 100 Meter Höhe Feuer - und die Feuerwehr war ratlos.)

Oldenburg: Feuer zerstört Bauernhof in Jade - Familie steht nach Brand vor dem Nichts

+ Die Feuerwehr konnte gegen den Brand auf dem Bauernhof in Jade bei Oldenburg wenig ausrichten. © NonstopNews

Zunächst war das Feuer auf dem großen Bauernhof aus bislang unbekannter Ursache in einem ehemaligen Stall ausgebrochen. Doch es dauerte nicht lange, und die Flammen griffen auch auf das angrenzende Wohnhaus über.

Binnen weniger Minuten standen das Dach und kurz darauf das gesamte Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte keine Chance, den Brand einzudämmen.

Brand in Jade bei Oldenburg: Familie hat bei Feuer alles verloren

+ Der Bauernhof in jade bei Oldenburg wurde durch das Feuer völlig zerstört. © NonstopNews

Für die junge Familie mit drei Kindern eine Katastrophe: Das Feuer machte den Stall dem Erdboden gleich, auch das Wohnhaus wurde durch den Brand völlig zerstört. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird von der Polizei auf circa 400.000 Euro geschätzt.

