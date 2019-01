Bombendrohung gegen Volksbank-Filiale: Großeinsatz der Polizei

In der Innenstadt von Oldenburg

Aufregung am Donnerstagvormittag: In einer Filiale der Volksbank wurde eine schriftliche Bombendrohung entdeckt. Die Polizei reagierte sofort.

Oldenburg - In der Innenstadt von Oldenburg hat es am Donnerstagvormittag eine Bombendrohung gegen eine Filiale der Volksbank, so die "Nordwest-Zeitung", an der Alexanderstraße gegeben. Das hat die Oldenburger Polizei per Twitter bestätigt. nordbuzz.de* berichtet über den Vorfall.

#Alexanderstraße Es handelt sich um eine Bombendrohung gegen eine Bank in diesem Bereich. Der Sachverhalt wird derzeit überprüft. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bitte verbreitet keine Spekulationen!

*sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) 10. Januar 2019

Oldenburg: Bombendrohung gegen Volksbank-Filiale

Der Bereich zwischen zwischen der Von-Berger-Straße und der Von-Finckh-Straße war gesperrt, Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Bombendrohung: Polizei Oldenburg informiert per Twitter über Lage

Aufgrund der Bombendrohung wurden die Volksbank und weitere Gebäude im Nahbereich an der Alexanderstraße durchsucht. Die Suchmaßnahmen hätten den Verdacht allerdings nicht bestätigt. Nun ermittelt die Polizei, wer für das Verfassen der Bombendrohung verantwortlich ist.

Die Suchmaßnahmen ergaben keine neuen Hinweise. Die Ermittlungen bezüglich des Verfassers der Bombendrohung laufen. Die Sperrmaßnahmen im Bereich #Alexanderstraße sind aufgehoben. *lig — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) 10. Januar 2019

Falsche Polizisten in Oldenburg nutzen Bombendrohung für schlechten Scherz

Den Vorfall in Oldenburg am Donnerstag nutzten "falsche Polizisten" zudem dafür, Fehlinformationen zu verbreiten. Laut Polizei wurde in Kindergärten in Kreyenbrück und Osternburg angerufen, mit der Bitte an die Kinder, ihre Eltern abzuholen. Allerdings bestand keine Gefahr, die Anrufe waren nur ein mehr als schlechter Scherz.

Derzeit kursieren Anrufe von falschen Polizeibeamten, die in Kindergärten in Kreyenbrück und Osternburg anrufen, und angeben, dass die Eltern ihre Kinder abholen sollen. Das trifft nicht zu! Es besteht keine Gefahr für Kindergärten! *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) 10. Januar 2019

