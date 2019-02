BMW-Fahrerin mit Kind (2) im Auto missachtet Vorfahrt - es kommt zum Unglück

Drei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall sind drei Personen schwer verletzt worden, darunter ein zweijähriges Kind. Die 26-jährige Mutter hatte mit ihrem BMW einem Mercedes die Vorfahrt genommen.

Brake/Oldenburg - Am Donnerstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Brake bei Oldenburg drei Personen schwer verletzt worden, darunter ein zweijähriges Kind. Die Mutter hatte mit ihrem BMW einem 70-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen, wie nordbuzz.de* berichtet. Erst kürzlich wurde ein Kind in Hannover verletzt, als es von einem Mann geschlagen wurde.

Brake bei Oldenburg: Mutter nimmt Mercedes mit BMW Vorfahrt - Kleinkind unter Verletzten

Nach Polizeiangaben befuhr die 26-jährige Frau aus Elsfleth mit ihrem BMW die Hayens Hellmer Straße in Brake bei Oldenburg und wollte die Bundesstraße B212 Richtung Hammelwarder Straße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 70-Jährigen aus Schortens, der mit seinem Mercedes Richtung Brake nahe Oldenburg fuhr. Bei Oldenburg sind auch ein Auto- und ein Radfahrer aneinandergeraten.

Unfall in Brake: Mercedes und BMW krachen bei Oldenburg zusammen

Zurück zum aktuellen Unfall: Der Mercedes stieß in Brake nahe Oldenburg frontal in die rechte Seite des BMW, auf der sich der zweijährige Junge befand. Äußerlich blieb der Junge trotz des heftigen Aufpralls bei Oldenburg unverletzt.

Dennoch wurden seine Mutter und er als schwer verletzt eingestuft und genau wie der 70-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 17.000 Euro geschätzt.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

