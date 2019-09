Oktoberfest 2019: Dieses Outfit hier toppt vieles - Soll das etwa ein Baumarkt sein?

Was für ein Anblick!

+ © Screenshot Jodel Hier geht jemand mit seltsamem Outfit durch eine Münchner U-Bahn-Station. © Screenshot Jodel

Gerade zur Oktoberfest-Zeit zeigt sich mancher in München in merkwürdiger Kleidung abseits jeder Tradition. Ein Outfit toppt nun alles.

München - Dass immer noch Oktoberfest-Besucher zur Tracht Turnschuhe tragen, regt in München längst keinen mehr auf. Oder doch? Bei der App Jodel ist auch das immer wieder Thema - verschiedene User haben am Samstag Fotos veröffentlicht von Leuten in einer wenig traditioneller Kleidung.

Eine Person sticht allerdings raus - auch wenn sie nur am Bildrand in einer U-Bahn-Station zu sehen ist. Der Mann scheint als Dusche verkleidet!

Dass es sich um einen Wiesn-Besucher handelt (und nicht einen, der im September zu einer Faschingsparty geht oder zu einem Junggesellenabschied), ist nicht gesichert. Aber es ist davon auszugehen.

München/Oktoberfest 2019: Besucher als Baumarkt verkleidet?

Dem Jodel-Nutzer selbst scheint er gar nicht so richtig aufgefallen zu sein - er lenkte den Fokus eher auf die Herren rechts davon, vermutete H&M-Tracht bei diesen. Doch anderen Usern stach der Mann im Kostüm gleich ins Auge. „Wtf is das ein Türschloss?“ - „Sieht echt so aus“, lauten die Spekulationen. „Warum ist der als Schloss verkleidet?“, fragt sich ein anderer.

Unsere Onlineredaktion hat genau hingeschaut - und dazu noch einen Duschkopf entdeckt. Ist der Mann etwa als Baumarkt verkleidet? Aber was soll dann die Roboter-Kopfbedeckung?

+ Das Jodel-Foto sorgt für Verwunderung. © Screenshot Jodel

Doch die merkwürdig ausschauenden Menschen werden auch in Schutz genommen. „Mei lasst den Leuten doch ihre Freude. Tut es euch weh, wenn die die Klamotten tragen?“, schreibt einer. Die prompte Antwort: „Es tut weh, wenn eigentlich traditionelle Feste zu Faschingssaufparaden verkommen!“

Wahre Begeisterung hat laut tz.de* ein anderer Wiesn-Besucher gezeigt - seine Bilder gehen um die Welt.

