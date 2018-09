Tödlicher Streit auf dem Oktoberfest: Wiesn-Besucher stirbt - Polizei sucht Täter und Zeugen

Vor dem Augustiner-Zelt

+ © Thomas Gaulke Ein Foto vom Tatort. © Thomas Gaulke

Auf den Oktoberfest kam es am Freitagabend zu einem tödlichen Streit. Dabei verlor ein Mann aus dem Münchner Umland sein Leben. Die Polizei sucht den Täter und Zeugen.

Update von Samstag (29. September), 13.29 Uhr:

Der tödliche Streit am Freitagabend ist nicht der erste Todesfall auf dem Volksfest. 1991 war ein 20 Jahre alter Mann bei einer Messerstecherei getötet worden. 1989 brach ein 45 Jahre alter Arzt nach einer Fahrt im Fünffach-Looping tot zusammen. Die Polizei ging von Herzversagen aus. 1995 gerieten ein Standlbesitzer und ein Oktoberfestbesucher in Streit. Der Verkäufer schubste seinen Kontrahenten - der daraufhin stürzte und mit dem Kopf auf das Pflaster fiel. Der Mann starb wenig später in einer Klinik.

Eine 62-jährige Frau erlitt 1998 auf dem Festgelände einen Herzanfall. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb die Münchnerin wenig später. Bereits Tage zuvor war ein 24-Jähriger nach Verlassen eines Fahrgeschäfts an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. 2014 sorgte der Tod eines 26-jährigen Australiers für Bestürzung. Er wurde von einem Taxi erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und starb kurz darauf im Krankenhaus.

Update von Samstag (29. September), 10.58 Uhr: Thomas Vollmer, Wirt der Augustiner-Festhalle, hat auf die Anfrage von tz.de* reagiert. Sein Zelt hat an diesem zweiten Wiesn-Samstag regulär geöffnet, nachdem die Polizei den Tatort freigegeben hatte. „In erster Linie sind wir aber an diesem heutigen Samstagmorgen zutiefst betroffen und in Gedanken bei den Angehörigen“, schreibt Vollmer in seinem Statement. Weitere Auskünfte gibt er nicht, um die Ermittlungen der Polizei nicht zu gefährden.

Update von Samstag (29. September), 8.53 Uhr: Noch immer sucht die Polizei die eine Zeugin der Tat: Sie soll einem Security-Mitarbeiter gesagt haben, dass sie eine Schlägerei im Raucherbereich vor der Augustiner-Festhalle beobachtet habe. Danach verschwand sie in dem Menschengewühl und reagierte auch nicht auf eine Durchsage, sich dringend zu melden. Die Polizei betont gegenüber tz.de*, dass sie nicht nur die eine Zeugin, sondern weitere Zeugen suche. Ein 58-Jähriger aus dem Münchner Umland war bei der Auseinandersetzung gestorben. Noch immer fahndet die Polizei nach dem Täter. Eine Personenbeschreibung gibt es bislang nicht.

Besucher werden heute laut Stadt München nicht vor einem verschlossenen Augustiner-Zelt stehen.

Das war die Meldung von Freitagabend: Oktoberfest-Besucher stirbt nach Streit vor Wiesn-Zelt

München - Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums München am Freitagabend mitteilte, kam es kurz nach 22 Uhr im Augustinerzelt auf dem Oktoberfest zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde einer der beiden schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei ist er kurz darauf verstorben. Zunächst konnte der Mann reanimiert werden, verstarb dann jedoch etwa eine Stunde später. Es handelt sich um einen 58-Jährigen aus dem Münchner Umland.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen laufe an. Die Polizei sucht weiterhin nach der Zeugin, die anscheinend den Vorfall beobachtet hat.

Wir müssen leider folgendes mitteilen: Der Mann ist trotz Reanimation verstorben.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft.

Wir suchen in diesem Zusammenhang dringend eine Zeugin, die nach uns vorliegenden Informationen den Vorfall beobachtet hat. #Wiesnwache https://t.co/jncQEzq6JL — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 28. September 2018

Mehr Informationen, weitere Fotos und Hintergründe zu der Tragödie am Freitagabend lesen Sie hier auf tz.de*.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes