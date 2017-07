Nur in diesem „Internetz“! Neues von Gerhard Polt 

Die Kabarett-Koryphäe ist wieder da

+ © dpa Gerhard Polt ist aktuell mit den Toten Hosen und den Well-Brüdern auf Tour. © dpa

Kurz nach seiner Auszeichnung beim bayerischen Fernsehpreis kündigte Gerhard Polt die Veröffentlichung einer neue Serie an - diese wird allerdings nicht auf traditionelle Weise ausgestrahlt.

Er gilt als das „Monster an Bühenpräsenz“, das seine Fans seit nunmehr 42 Jahren mit einem ausgefeilten Standard-Repertoire beglückt. Doch worin besteht es wirklich, das Erfolgsrezept des berüchtigten Gerhard Polt? Die Liste an Zutaten wäre wohl ellenlang.

Doch zumindest eine große Prise flapsige Sprüche dürfte in einer perfekten Kochanleitung des Kabarett-Urgesteins niemals fehlen. Denn ob „Nehma‘s Leben wia‘s is, ha? oder "des mi'm Sterb'n, des is scho a Sach', des muaß ma separat betrachten!" - Polt bringt mit seinen amüsanten Grundsätzen nicht nur das Publikum verlässlich zum Lachen. Er skizziert auch das seiner Meinung nach einzige Lebensmotto, das diese Welt manchmal (zumindest ansatzweise) erträglich erscheinen lässt - und zwar mit einer ausgewogenen Mischung aus Zynismus und Leichtigkeit.

Polt hat noch lange nicht genug

Und trotz all dieser Jahre, die er wahlweise auf der Bühne und vor der Kamera verbrachte, scheint Polt sein Leben im Rampenlicht noch immer in vollen Zügen zu genießen. Erst kürzlich kündigte Polt auf seiner Facebook-Seite an, dass er demnächst eine neue Serie veröffentlichen wird. "Da kommt was NEUES von Gerhard! Eine neue Serie", heißt es in der Mitteilung, die das Herz eingefleischter Fans höher schlagen lässt.

Die namenlose Produktion ist allerdings nur „im Internetz“ (Vorsicht, Polt‘scher Wortwitz!) zu sehen. Auf der Homepage des 75-Jährigen kann man sich demnach gratis mit seiner E-Mail-Adresse anmelden und dann nach Belieben Polts neue Serie verfolgen. Auf „polt.de“ bietet der gebürtige Bayer bereits einen ersten Vorgeschmack auf sein neuestes Projekt. In dem kurzen Trailer unterhält sich Polt vor idyllischer Bergkulisse mit verschiedenen Gästen - lässt diese allerdings kaum zu Wort kommen, weil er in typisch derber Manier einen Flachwitz nach dem anderen abspult. Man darf also gespannt sein, was die Polt-Anhänger zum eigentlichen Serien-Start im September 2017 tatsächlich erwartet.

sl