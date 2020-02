16-Jähriger bedroht und bestohlen – Polizei fahndet

Überfall

In Bielefeld (NRW) ist ein Jugendlicher ausgeraubt worden. Als er am Freitagabend in der Innenstadt unterwegs war, kamen plötzlich zwei Männer auf ihn zu und bedrohten ihn.

Bielefeld/NRW – Der Vorfall hat sich am Freitag (31. Januar) im westfälischen Bielefeld ereignet. Gegen 20.40 Uhr hielt sich das spätere Opfer gemeinsam mit zwei Freunden und einer Freundin an einem Haus in der Innenstadt auf. Dort wurden sie plötzlich von zwei Männern angesprochen und eingeschüchtert. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie bei unseren Kollegen von owl24.de*.

