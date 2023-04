„Normal Haare waschen ist schon anstrengend“: Video zeigt, wie Astronautin ihre Haare im All wäscht

Routine auf der Raumstation

Im All laufen viele Dinge anders als auf der Erde. Eine Astronautin zeigt, wie Haarewaschen in der Schwerelosigkeit aussieht.

Washington D.C. – Für viele Menschen ist das Haarewaschen eine mühselige Angelegenheit. Ein Waschvorgang kann durchaus viel Zeit in Anspruch nehmen. Je länger die Haare, desto komplizierter könnte es werden. Eine Astronautin zeigt auf TikTok nun, wie so eine Haarwaschroutine in der Schwerelosigkeit aussieht – und überzeugt damit viele ihrer Follower, dass die Probleme dieser Erde von oben aus dem All durchaus klein erscheinen könnten.

Astronautin zeigt Haarewaschen im All – Video geht viral

Das Video der Astronautin trägt den Namen „Wie Astronauten ihre Haare im All waschen“. Dann erklärt sie ihren Zuschauerinnen und Zuschauern, wie ihre Haarwäsche abläuft. Zunächst präsentiert sie die Gegenstände, die sie dafür benötigt. Dazu gehören ein Beutel mit heißem Wasser, eine kleine Menge Shampoo, ein Handtuch und ein Kamm.

+ Eine Astronautin zeigt auf einem Video, wie sie sich im All die Haare wäscht. © lord_of_the_stars / TikTok

Ihre Haare schweben dabei, wie im All zu erwarten, einfach in der Luft herum und liegen nicht an ihrem Körper nach den Gesetzen der Schwerkraft. Ihr Waschvorgang startet damit, dass sie den Beutel mit heißem Wasser über ein Ventil an ihre Haaransätze freisetzt. Doch anders als auf der Erde, fliegen kleine Wasserblasen um ihre Frisur herum, die sich nicht direkt an die Haare ansetzen.

Wie funktioniert Haarewaschen im All?

Deshalb muss die Astronautin die Wasserblasen mit den Händen erwischen und in ihre Haare einmassieren, dabei ist auch sehen, wie ein Teil des Wassers sich in den Raum verabschiedet. Dann versucht sie die Feuchtigkeit von unten nach oben bis an das Ende ihres Haares zu streifen. Genau diesen Vorgang wiederholt sie anschließend mit dem Shampoo.

In manchen Fällen würde sie einen Kamm benutzen, um Wasser und Shampoo besser verteilen zu können. Anschließend reibt sie mit dem Handtuch über ihre Haare. Sie erklärt, dass dies nötig sei, um zusätzlich die fehlende Schwerkraft des Wassers zu kompensieren und per Reibung nachzuhelfen, die Haare zu säubern. Anschließend wiederholt sie den Vorgang ein drittes Mal mit Wasser.

„Würde die glaube ich abrasieren“: Astronautin-Haarwäsche geht im Netz viral

Immerhin ein Vorgang entfällt beim Haarewaschen im All, sogar ein nicht allzu geringer. Trocknen ist nach dem Waschvorgang aktiv nicht mehr nötig, weil die Lüftungssysteme der Raumstationen dafür sorgen würden, dass das Wasser trocknet und dem Raum entzogen werde.

Im Netz sorgt das Video der Astronautin für viele Reaktionen. Eine Frau kommentiert: „Normal Haare waschen ist schon anstrengend“. Eine andere Nutzerin kommentiert: „Ich liebe meine Haare, aber wäre ich Astronautin, würde ich die glaube ich abrasieren“. Ein anderer User schreibt: „Ehrlich, ich würde die ausfetten lassen, bin zu faul dazu“. Eine Userin sieht sogar den Vorteil bei Haarewaschen im All: „Wie praktisch, ohne nass zu werden und ohne Rückenschmerzen“.

Rubriklistenbild: © lord_of_the_stars / TikTok