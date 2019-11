Explosionen in der Nacht: Waffenlager auf Bauernhof bei Razzia entdeckt - dann ein Toter 

Nordrhein-Westfalen

Bei einer großangelegten Razzia haben Einsatzkräfte der Polizei Waffen, Sprengstoff und später eine männliche Leiche gefunden.

Bei einer Razzia hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Steinhagen eine Leiche und ein Waffenlager entdeckt.

Stundenlang wurde der Hof in der Nacht auf Donnerstag (14. November) durchsucht - mehrere Explosionen hatten Anwohner in der Nähe aus dem Schlaf geschreckt.

Das Anwesen ist der Polizei bekannt.

Steinhagen - Bei der großangelegten Durchsuchung eines privaten Anwesens im nordrhein-westfälischen Steinhagen hat die Polizei ein Waffenlager ausgehoben. In dem Gebäude wurden verbotene Gegenstände, Waffen und Sprengmittel entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Gütersloh am Donnerstag mitteilten. Um eine Gefahr für die Anwohner und angrenzende Gebäude auszuschließen, wurden die brisanten Funde kontrolliert gesprengt. Zahlreiche Anwohner aus der Umgebung wurden durch die Explosionen in der Nacht aus dem Schlaf geschreckt, berichtet die Neue Westfälische (NW).

NRW: Waffenlager bei Razzia ausgehoben

Die Durchsuchung des Hofs dauerte demnach von Mittwochmorgen bis zum frühen Donnerstagmorgen. Der Besitzer des Hofs, gegen den die Polizei ermittelte, wurde am Donnerstagmorgen leblos aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll er sich selbst getötet haben. Laut NW habe sich der Selbstmord ereignet, nachdem die Durchsuchung beendet und die Polizeikräfte abgerückt waren.

Waffenlager auf Hof entdeckt - Anwesen Polizei bekannt

Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Medienberichten zufolge hatten Polizei und Staatsanwaltschaft auf demselben Anwesen bereits vor 14 Jahren (2005) ein riesiges Waffenlager ausgehoben. Damals wurden von den Ermittlern mögliche Verbindungen zur italienischen Mafia aufgedeckt, berichtet owl24.de*. Ob diese Verbindungen bis heute bestanden, ist noch unklar.

