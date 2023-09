Mädchen (17) tot in Straßengraben in Niedersachsen entdeckt: Erste Obduktionsergebnisse – Polizei äußert sich

Gewaltsamer Tod

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa In Niedersachsen wurde eine junge Frau tot in einem Straßengraben entdeckt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach dem Leichenfund einer 17-Jährigen veröffentlicht die Polizei in Niedersachsen nun erste Details. Die junge Frau sei gewaltsam gestorben.

Diepholz – Die genauen Hintergründe sind noch unklar, doch eine bereits durchgeführte Obduktion bestätigte den schlimmen Verdacht: Die tot aufgefundene 17-Jährige wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Das bestätigte die Polizei am Montag (11. September). Die Schülerin wurde am Sonntagabend gegen 19 Uhr in einem Graben neben der Fahrbahn der Straße „Schwarzer Dieken“ in Barenburg in Niedersachsen entdeckt.

Mädchen (17) tot in Straßengraben entdeckt: Obduktion mit ersten Ergebnissen – Polizei äußert sich

Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab und sicherte erste Spuren, die Polizeiinspektion Diepholz und die Staatsanwaltschaft Verden ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Wie die Polizei weiter erklärt, wurde der Leichnam rechtsmedizinisch untersucht. Dabei habe sich bestätigt, dass die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben sei. Die genauen Umstände sind noch unklar. Bislang gebe es keine Hinweise auf den Täter, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz laut Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.

Mädchen verließ zuvor ihr Elternhaus – Verkehrsunfall kann ausgeschlossen werden

Wie unter anderem die Bild berichtet, stammt das getötete Mädchen aus dem Raum Sulingen. Dort habe die 17-Jährige ihr Elternhaus am Sonntagnachmittag für eine Inline-Skate-Tour verlassen. Der Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, Thomas Gissing, bestätigte gegenüber dem Portal: „Ein tödlicher Verkehrsunfall kann anhand der Spuren als Ursache ausgeschlossen werden.“ Demnach gebe es auch keine Hinweise darauf, dass das Mädchen vor seinem Tod sexuell missbraucht wurde.

Ermittler erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Anwohner, Spaziergänger und Landwirte seien aufgerufen, Beobachtungen bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Erst vor kurzem machte eine Frau aus Deutschland auf Ibiza eine schreckliche Entdeckung: Ihre 22 Jahre alte Freundin lag leblos im Bett. Ein Jugendlicher wurde am Freitag tot auf einem bayerischen Schulgelände aufgefunden. Es bleiben viele Fragen offen.