Niedersachsen nimmt 50 Flüchtlingskinder auf - und steckt sie in Corona-Quarantäne

Internationale Hilfe

50 Kinder aus Griechenland kommen in Kürze nach Niedersachsen. Die minderjährigen Geflüchteten werden in Quarantäne untergebracht und sollen später unter Umständen auf das gesamte Bundesgebiet verteilt werden.

Niedersachsen nimmt 50 Kinder aus Flüchtlingslagern in Griechenland auf

nimmt 50 Kinder aus Flüchtlingslagern in Griechenland auf Geflüchtete werden unverzüglich in Corona-Quarantäne gebracht

gebracht Weiterverteilung nach Abschluss der Isolation ins gesamte Bundesgebiet geplant

Hannover/Berlin - Lange wurde gerungen, nun nimmt Deutschland voraussichtlich in der kommenden Woche die ersten 50 unbegleiteten Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern den griechischen Inseln auf. Das entschied das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin. Die ersten zwei Wochen nach der Einreise werden sie in Corona-Quarantäne in Niedersachsen verbringen. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Nicht ausgeschlossen ist aber, dass die Kinder auch dauerhaft in Niedersachsen bleiben. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich seit langem für eine Aufnahme der Migrantenkinder stark gemacht.

Außer Deutschland ist aufgrund des Coronavirus derzeit nur Luxemburg bereit, junge Migranten aus den überfüllten informellen Lagern zu holen. Weitere Staaten, die ursprünglich Hilfe zugesagt hatten, machen den Zeitpunkt der Aufnahme jetzt von einem Rückgang der Zahl derCorona-Infizierten abhängig. Laut Innenministerium haben sich auch Frankreich, Portugal, Irland, Finnland, Kroatien, Litauen, Belgien und Bulgarien bereit erklärt, Kinder und Jugendliche aufzunehmen. In Brüssel wurden die Ankündigungen von Luxemburg und Deutschland begrüßt. „Wir sind sehr froh, dass die Dinge vorangehen“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission dem Evangelischen Pressedienst nicht zuletzt mit Blick auf die Corna-Krise Niedersachsen.

Schwer kranke oder unbegleitete Kinder kommen nach Niedersachsen

Deutschland will in nächster Zeit noch mehr Minderjährige aus Griechenland aufnehmen. Es handelt sich laut einem Koalitionsbeschluss um geflüchtete Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind. Wie Außenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ der RTL/ntv-Redaktion sagte, sollen in den kommenden Wochen zwischen 350 und 500 unbegleitete Kinder nach Deutschland geholt werden. Die Zusage von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei „längst überfällig und zugleich ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne).

+ 50 kranke oder unbegleiteter Kinder kommen in Kürze in Niedersachsen an. © dpa

„Ich bin zuversichtlich, dass wir nächste Woche die ersten Kinder hier in Deutschland empfangen können“, sagte Pistorius am Mittwoch. Derzeit schafften die Behörden die Voraussetzungen zur Aufnahme der Flüchtlinge während der Corona-Krise. „Damit setzt auch Deutschland ein deutliches Signal in der Koalition der Willigen. Ich danke Horst Seehofer ausdrücklich für seine Unterstützung meiner Initiative auf Bundes- und europäischer Ebene.“ Wann die Flüchtlinge in der kommenden Woche eintreffen und ob sie direkt nach Hannover geflogen werden, stand nach Ministeriumsangaben zunächst nicht fest.

UN-Kinderhilfswerk Unicef begrüßt Aufnahme der Kinder

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef begrüßte die Ankündigung Deutschlands. Vor allem das Engagement der aufnehmenden Kommunen für das Wohl dieser Kinder verdiene Anerkennung und Unterstützung, sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider. Zugleich betonte er aber auch, bei diesem symbolischen Zeichen dürfe es nicht bleiben. Ähnlich äußerte sich die Diakonie. Dies könne „allenfalls ein Anfang sein“, sagte Präsident Ulrich Lilie.

Pro Asyl bezeichnete die Ankündigung sogar als „Alibihandeln der Bundesregierung“. Geschäftsführer Günter Burkhardt erneuerte seine Forderung, die überfüllten Lager aufgrund der Gefahr durch die Corona-Pandemie komplett zu evakuieren und verwies auf die dort stark mangelhafte medizinische und sanitäre Versorgung im Angesicht des Coronavirus.

Situation im überfüllten Flüchtlingslager Moria ist desolat

Pistorius hatte im Herbst vergangenen Jahres unter anderem die griechische Ägäis-Insel Lesbos besucht und angesichts der desolaten Situation insbesondere im überfüllten Flüchtlingslager Moria eine Initiative zur Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen gestartet. „Jetzt sind wir auf der Zielgeraden und es gelingt uns hoffentlich endlich, diesen besonders schutzbedürftigen Kindern zunächst ein festes Dach über dem Kopf, fließend Wasser und ausreichend Lebensmittel zur Verfügung zu stellen.“ Jugendhilfeeinrichtungen sollen ihnen eine gute Betreuung und medizinische Versorgung während der Corona-Krise bieten.

Die niedersächsische Grünen-Abgeordnete Susanne Menge sprach von einem ersten Hoffnungsschimmer, forderte aber die Aufnahme von weit mehr Kindern. „Es bleibt beschämend, dass Deutschland sich bisher nur dazu durchringen konnte, nur wenigen kranken Kindern zu helfen.“ Die Aktion könne deshalb nur ein Anfang sein. Niedersachsen müsse auf den Bund und die EU einwirken.

dpa/epd

Rubriklistenbild: © dpa