Niederlande stellen kostenlose Sonnencreme-Spender für alle auf

Schutz vor Hautkrebs

In Holland gibt es jetzt kostenlose Sonnencreme-Spender an hunderten Orten. „Wir halten die Gesundheit unserer Einwohner und Besucher für sehr wichtig“, erklärt ein Sprecher.

Amsterdam – Wenn die Sonne scheint, verbringen viele Menschen ihre Zeit am liebsten draußen. Die Strahlung der Sonne wird jedoch häufig unterschätzt und so fangen sich viele Menschen schnell einen Sonnenbrand ein – und das ist gefährlich. Der Sonnenbrand ist nicht nur unangenehm, er erhöht auch das Risiko für Hautkrebs. Mithilfe der ABCD-Regeln lässt sich Hautkrebs frühzeitig erkennen. Schützen kann man sich vor der Sonne ganz einfach mit Sonnencreme. In den Niederladen gibt es deshalb jetzt an hunderten Orten Sonnencreme-Spender zur kostenfreien Nutzung.

Land Niederlande Aktion Kostenlose Sonnencreme-Spender Ort Hunderte Orte im ganzen Land Nutzen Schutz vor der Sonne

Kostenlose Sonnencreme-Spender in den Niederlanden sollen beim Schutz vor Hautkrebs helfen

Seit vergangenem Wochenende gibt es an zahlreichen Stellen in ganz Holland kostenlose Sonnencreme-Spender. Angeboten wird der Sonnenschutz beispielsweise in Parks, Schulen und auf Festivals. Die Aktion soll dazu führen, dass sich jeder unaufwändig und ausreichend vor der Sonne schützen kann. Beispielsweise versorgt ein Krankenhaus in der Nähe der deutschen Grenze zusammen mit einer Krankenkasse und mehreren Gemeinden rund 120 Grundschulen mit Sonnencreme-Spendern, damit sich die Kinder schützen können.

+ Damit sich die Anwohner und Besucher vor der Sonne schützen können, gibt es in Holland jetzt kostenfreie Sonnencreme-Spender. © Anp Dingena Mol/dpa

Während der Corona-Pandemie wurden an zahlreichen Orten Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Die Hautärztin der Klinik soll auf die Idee gekommen sein, diese Spender für Sonnencreme zu verwenden, teilte die Kliniksprecherin dem Sender NOS mit. In den Niederlanden sei vor allem Hautkrebs auf dem Vormarsch, auch hierzulande gibt es viel häufiger Hautkrebs als vor 20 Jahren. Deshalb sei es wichtig, die Verwendung von Sonnencreme bereits Kindern anzugewöhnen, damit sie sich von klein auf schützen.

Kostenlose Sonnencreme-Spender in den Niederlanden „Gesundheit unserer Einwohner ist sehr wichtig“

Das Unternehmen Sundo hat sich in den Niederlanden und Belgien auf das Aufstellen von Sonnencreme-Spendern spezialisiert. Gründer Ybe Heemskerk soll zusammen mit einem Freund vor zwei Jahren auf die Idee gekommen sein, als die beiden in der Sonne saßen. „Mein Vater ist schon einige Male an Hautkrebs erkrankt, deshalb halte ich es für sehr wichtig, dieser Krankheit vorzubeugen“, sagte Heemskerk.

„Es kostet Geld, ein paar Tausend Euro, aber wir halten die Gesundheit unserer Einwohner und Besucher für sehr wichtig“, erklärte Stadtrat Jacco Knape vom Badeort Katwijk an der Nordsee dem NOS. „Wir sehen Menschen, die die Sonne ungeschützt genießen, und in Katwijk ist das überdurchschnittlich häufig, und das ist nicht gut.“

Während die Sonnencreme-Spender den Anwohnern und Urlaubern helfen sich vor der Sonne zu schützen, sollte man bei der eigenen Sonnencreme auf das Verfallsdatum achten, denn es können gefährliche Stoffe entstehen – dann sollte man die Sonnencreme auf keinen Fall mehr verwenden. (kiba/dpa)

Rubriklistenbild: © Imago