Nicht zum ersten Mal: Stromausfall auf der Krim

Nach russischer Annexion

Auf der Halbinsel Krim ist es erneut zu einem Stromausfall gekommen.

Die Bewohner der ukrainischen Halbinsel, die im Frühjahr 2014 von Russland annektiert worden war, hätten am Freitag mehrere Stunden ohne Elektrizität auskommen müssen, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Energieminister der Region, Vadim Belik. Schuld waren demnach die hohen Temperaturen in der südrussischen Region Krasnodar, die zur vorsorglichen Abschaltung einer Hochspannungsleitung geführt hätten. Auf der Krim kommt es seit der russischen Annexion immer wieder zu Stromausfällen. Die Krim war im Frühjahr 2014 nach einem umstrittenen Referendum von Russland annektiert worden. Die ukrainische Regierung in Kiew und der Westen sehen die Annexion als Verstoß gegen das Völkerrecht an und betrachten die Krim weiter als Teil der Ukraine. Ende 2015 stoppte Kiew die Energieversorgung der Halbinsel von ukrainischem Territorium aus.

afp

Rubriklistenbild: © dpa