Neunjährige sorgt als Model für viel Aufsehen bei der New Yorker Fashion Week

„Wunderschön und perfekt“

Die neunjährige Daisy-May Demetre aus Birmingham sorgte für Aufsehen bei der New Yorker Fashion Week.

Die neunjährige Daisy-May Demetre lief zum ersten Mal bei der New Yorker Fashion Week mit und sorgte für Aufsehen. Denn dass sie gehen kann ist nicht selbstverständlich.

Die New Yorker Fashion Week ist dafür bekannt, dass sie nicht immer nur durch spektakuläre Mode auffällt. Stargäste und Skandale hinter dem Catwalk sorgen immer wieder für Schlagzeilen.

Jetzt hat ein neunjähriges Mädchen für ein großes Wow auf der Fashion Week in New York gesorgt. Sie lief für das Label „Lulu et Gigi Couture“ mit. Mit ihrem Kleid sorgte die Neunjährige allerdings nicht für aufsehen. Die Tatsache, dass sie über den Laufsteg lief, war die eigentliche Sensation. Denn Daisy-May Demetre fehlen die Beine, wie Bild.de berichtete.

Krankheit ist der Grund, dass Mädchen ohne Beine bei New Yorker Fashion Week läuft

Die neunjährige Britin kam mit einer besonderen Krankheit auf die Welt: Fibulare Hemimelie verursachte bei Daisy-May eine Fehlbildung der Unterschenkel und Füße. Mit eineinhalb Jahren entschieden sich ihre Eltern die verkümmerten Unterschenkel amputieren zu lassen. Denn nur mit Prothesen ist Daisy-May aus Birmingham in der Lage zu laufen.

Mit den Prothesen ist es ihr auch möglich ihr großes Ziel, als Model zu arbeiten, zu erreichen. Auf ihren Auftritt bei der New Yorker Fashion Week ist die Familie natürlich auch stolz. Bei Instagram spricht Daisy-May von „Geschichte schreiben“, da sie als erstes Kindermodel mit Amputation bei der Fashion Week mitlief.

Mädchen ohne Beine: Model-Auftritt wird auch kritisiert

Doch nicht nur positive Rückmeldung gibt es zu Daisy-Mays Auftritt. Dem Label „Lulu et Gigi Couture“ wird vorgeworfen, dass sie die Neunjährige nur gebucht hätten, um Aufmerksamkeit zu erregen. Eni Hegedus-Buiron, ist die Gründerin des Labels und weißt die Vorwürfe entschieden zurück: „Für mich ist ein Kind ein Kind und als solches wunderschön und perfekt.“

In der Modewelt sind besondere Typen mittlerweile stark gefragt. Winnie Harlow ist als Model auf der ganzen Welt unterwegs. Eine Krankheit verursacht bei Model Harlow einen ganz besonderen Look. Auch bei der Castingshow Germany's Next Topmodel fiel eine besonders auf: Das Transgender-Model Tatjana kam weit in der Show.

