Neue Serie über den Hamburger „Säurefassmörder“ ist nichts für schwache Nerven

True-Crime-Serie

Der Hamburger „Säurefassmörder“ sorgte in den 90ern für Angst und Schrecken. Nun wurde seine Geschichte als True-Crime-Serie verfilmt.

Hamburg – Wer seinen Namen hört, dem könnte es auch heute noch mehr als 20 Jahre später kalt den Rücken runterlaufen: Der Hamburger „Säurefassmörder“ hat in den 80er- und 90er-Jahren ganz Deutschland mit seinen Gräueltaten schockiert. Der heute 75-jährige Täter entführte Frauen, quälte sie in seinem Atomschutzbunker und tötete sie anschließend auf brutalste Art und Weise. Nun wurde die Serie „German Crime Story: Gefesselt“ über den Kriminalfall gedreht und läuft ab sofort auf Amazon Prime.

Stadt Hamburg Fläche 755,2 km² Bevölkerung 1,841 Millionen Gegründet 500 n. Chr.

Amazon Prime zeigt Gräueltaten des Hamburger „Säurefassmörders“

Die Geschichte beruht auf den Taten von Serienmörder Lutz Reinstrom aus Rahlstedt, der 1996 für seine Morde verurteilt wurde. Der Mann, der auch als Hamburger „Säurefassmörder“ bekannt wurde, bekam für seine Verbrechen vom Landgericht Hamburg die Höchststrafe, also einen lebenslänglichen Freiheitsentzug mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Doch noch lange danach erinnert man sich an seine Schreckenstaten.

+ Die Serie „German Crime Story: Gefesselt“ läuft seit dem 13. Januar auf Amazon Prime. © Neue Bioskop Television

In der True-Crime-Serie schlüpft Schauspieler Oliver Masucci in die Rolle des Täters. In der Serie trägt dieser jedoch den Namen Raik Doormann und nicht Lutz Reinstrom. Die Geschichte handelt auch davon, wie ihm in der Mordermittlung eine Kriminalbeamtin, gespielt von Angelina Häntsch, auf die Schliche gekommen ist, entgegen dem Widerstand ihrer Kollegen.

„German Crime Story: Gefesselt“ zeigt laut Regisseur ein „Sittengemälde der Zeit“

Denn „zu dieser Zeit sind Frauen innerhalb der Polizeibehörde eher als Sekretärinnen statt als Ermittlerinnen angesehen - sie erntete für ihre Ansätze also anfangs Kopfschütteln“, schreibt die Filmproduktionsfirma Neue Bioskop Film und Television über den Handlungsstrang auf ihrer Homepage. Regisseur Florian Schwarz erklärt in einer Mitteilung, dass seinem Team in der Serie ein „Sittengemälde der Zeit“ gelungen sei.

„Netter, hilfsbereiter Psychopat von nebenan“: True-Crime-Serie seit 13. Januar auf Amazon Prime

Doch die Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Denn die Serie zeigt die Taten des Täters mit äußerst vielen Details. Doormanns Ziel in der Serie sei es, mit der Entführung von Frauen und der Erpressung der Angehörigen an Geld zu gelangen, um seinen sehnlichsten Wunsch, nach Costa Rica auszuwandern, zu erfüllen. Denn seiner Ansicht nach würde der „Mann dort noch als Mann respektiert werden“, wie es in der Serie heißt.

Schauspieler Masucci selbst beschreibt seine Rolle als „den netten, hilfsbereiten Psychopathen von nebenan“. Aufgrund der Detailstärke der Handlungen dürfte die Serie nicht für jeden etwas sein. Echte True-Crime-Fans können sich jedoch freuen. „German Crime Story: Gefesselt“ ist bereits seit dem 13. Januar auf Amazon Prime verfügbar. Die Serie besteht aus sechs Folgen und ist ab 16 Jahren freigegeben. Übrigens: Auch die Hamburger Serie „Die Discounter“ war auf Amazon Prime erfolgreich.

Rubriklistenbild: © Neue Bioskop Television