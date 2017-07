Berlin ist im Panda-Fieber: Besucher stehen im Zoo Schlange

Jiao Qing und Meng Meng

+ © Axel Schmidt Meng Meng, einer der beiden Pandabären aus China, lässt sich in seinem Gehege in Berlin Bambus schmecken. © Axel Schmidt

Die Berliner wollen die Pandabären sehen. Am ersten Besuchertag im Berliner Zoo stehen die Leute vor dem Panda-Gehege Schlange und drücken sich die Nase an den Glasscheiben platt.

Berlin - "Es strömten erstmal alle in eine Richtung", sagte Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister nach dem Einlass. Vor der Glasscheibe zum Innengehege habe es dann etwas Gedränge gegeben. "Aber insgesamt ging es noch", so Hachmeister. Schlangen vor der Anlage hätten sich zunächst nicht gebildet.

Alle wollen Meng Meng und Jiao Qing sehen

Der Zoo hatte sich gewünscht, dass nicht alle Interessierten auf einmal an den ersten Tagen vorbeischauen. Die Pandas sind aktuell die einzigen in Deutschland - als Leihgabe Chinas für zunächst 15 Jahre.

Panda-Dame Meng Meng (3) soll mit Jiao Qing (Schätzchen) Nachwuchs zeugen.

Die neue Anlage war am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Staatspräsident Xi Jinping eröffnet worden.

Es war eine Sensation als Träumchen und Schätzchen in Berlin gelandet sind.

Für neun Millionen Euro wurde eigens ein neues Gehege gebaut. Sechs Jahre nach dem Tod von Eisbär Knut sollen die beiden Riesenpandas die neue Attraktion werden.

+ Das Interesse an den Pandas ist riesig. © dpa

Was kostet es die Pandas in Berlin zu sehen?

Eine Tageskarte für den Zoo Berlin kostet für einen Erwachsenen 15,50 Euro (mit Aquarium 21 Euro). Kinder ab vier Jahren zahlen 8 Euro (plus Aquarium 10,50 Euro). Angebote für Familien finden Sie auf der Webseite zoo-berlin.de.

+ Panda-Männchen Jiao Qing entspannt sich. © dpa

Wo sind sonst Pandas in Europa zu sehen?

Die schwarzweißen Bambusbären gibt es noch in fünf weiteren Zoos in Europa zu sehen. In Wien, Madrid, Beauval, Edinburgh und Pairi Daiza. Das Pärchen in Wien heißt Yang Yang ("Sonnenschein") und das Männchen Long Hui ("Drachenzeichen").

Übrigens frisst ein Pandabär frisst bis zu 40 Kilogramm Bambus am Tag und futtern bis zu 14 Stunden.

