Neue Booster-Empfehlung der Stiko „überfällig“ und ausbaufähig: Epidemiologe mit Klartext

Von der Ständigen Impfkommission (Stiko) liegen neue Empfehlungen vor, die manchen Experten nicht weit genug gehen.

Berlin - In der Corona-Pandemie gelten Impfungen als wichtiges Mittel zur Verhinderung eines schweren Verlaufs einer Covid-Erkrankung. Immer wieder hat die Ständige Impfkommission (Stiko) daher Empfehlungen zu Impfungen gegeben. Nun sind die neuen Empfehlungen der Stiko bekannt geworden.

Laut der Beschlussempfehlung der Stiko, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, wird nun auch allen Menschen zwischen 60 und 69 Jahren eine vierte Corona-Impfung empfohlen. Bedingung hierfür sei laut AFP-Bericht, dass die erste Auffrischungsimpfung oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate zurückliegt.

Empfehlung der StiKo „überfällig“ und ausbaufähig

Nur in „begründeten Einzelfällen“ könne der Abstand auf vier Monate reduziert werden, steht in dem Papier zur Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung. Allen Menschen ab fünf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe wegen einer Grunderkrankung wie Immundefizienz, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen werde ebenfalls eine Viertimpfung empfohlen, heißt es in dem Stiko-Beschlussentwurf.

Professor Timo Ulrichs von der Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin hält diese Empfehlung für „überfällig“. Gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA betonte er darüber hinaus, dass sie nicht weit genug geht: „Die Datenlage ist eindeutig, was die Schutzwirkung von Auffrischimpfungen auch bei Jüngeren angeht.“

„Noch jüngere Altersgruppen mit einbeziehen“

„Eigentlich hätte sie gleich noch jüngere Altersgruppen mit einbeziehen können, denn vierte Impfungen senken auch das Risiko für die Entwicklung von Long-Covid“. Das sei angesichts der bevorstehenden Pandemie-Welle im Herbst und Winter Grund genug für eine Empfehlung.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßte die Entscheidung der Stiko und schrieb bei Twitter, sie sei „ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“. Auch Lauterbach hat sich schon länger für eine Viertimpfung für Menschen unter 60 ausgesprochen. (at/afp)