Nassester April seit 15 Jahren – doch jetzt kommt ein bisschen Sommer nach Bayern

Der April in Bayern fühlte sich dunkel und bitterkalt an. Der DWD hat das April-Wetter in Bayern mit dem Durchschnitt verglichen und gibt diesem Gefühl in Teilen recht. Derweil klopft im Freistaat der Sommer an.

München – Selten kalt, selten nass, selten scheußlich – der gefühlte Eindruck stimmt zumindest zum Teil, was das April-Wetter 2023 in Bayern angeht. Die DWD-Experten haben das Wetter im April mit den beiden Klimareferenzperioden verglichen (einmal die alte von 1961 bis 1990 und die neue von 1991 bis 2020). Und tatsächlich: „Erstmals seit 15 Jahren war ein April in Deutschland wieder zu nass“, sagt DWD-Sprecher Uwe Kirsche in einer aktuellen Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes.

April-Wetter in Bayern: deutlich zu nass und zu dunkel

Bayern gehört dabei sicher zu den nassesten Bundesländern im April mit im Schnitt 82 Litern pro Quadratmeter Niederschlag. Wetterstationen in den Alpen registrierten sogar bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. n der klassischen Referenzperiode (1961 bis 1991) fielen durchschnittlich 70 Liter pro Quadratmeter im April. Auch die Sonne zeigte sich unterdurchschnittlich lange. Die Sonnenscheindauer lag bei rund 125 Stunden im Vergleich zu 154 Stunden in einem durchschnittlichen April in Bayern.

April im Vergleich zum Durchschnitt in Bayern nicht zu kalt

Zu kalt war der April allerdings nicht, zumindest wenn man nach der alten Referenzperiode geht. Die Temperatur lag mit 7,1 °C im April 2023 in Bayern sogar über dem Schnitt (7,0 Grad). Erwähnenswert ist beim April sicher noch die riesige, starke Gewitterfront, die am späten Abend des 23. April über Bayern zog und Schäden, ja sogar Verletzte verursachte.

Mai-Wetter in Bayern mit gutem Start: 20-Grad-Marke wird täglich geknackt

Gute Nachrichten gibts beim aktuellen Wetter für Bayern: Der Mai macht zaghafte Schritte in Richtung Frühsommer. Bereits am Mittwoch (3. Mai) wird in den milden Regionen Bayerns (Bodensee und Donautal) die 20-Grad-Marke geknackt, berechnet der DWD. In der Nacht auf Donnerstag kühlt es unter klarem Himmel nochmal deutlich auf 7 bis 0 Grad ab.

Dafür sollte der Donnerstag zum ersten wirklichen Sonnentag nach langer Durststrecke werden. 14 Sonnenstunden an einem Tag, fast klarer, blauer Himmel bei Höchstwerten von bis zu 23 Grad. In München soll die 20-Grad-Marke geknackt werden am Donnerstagnachmittag, in Nürnberg bekommt sogar 22 Grad hin.

Freitag dann allerdings kommt feuchte Luft von Westen mit dicken Wolken. Es bleibt zwar warm, doch die Mischung aus feuchter Luft und höheren Temperaturen kennen Wetter-Experten. Die Gewittergefahr steigt rasant an. Mit schweren Gewittern von Westen her ist im Tagesverlauf zu rechnen. Dazu kommen starke Schauer. Doch auch hier eine gute Nachricht: Die Niederschläge kühlen die Luft nicht mehr merklich ab. Auch am Wochenende ist mit Temperaturen über 20 Grad und immer wieder Sonne in ganz Bayern zu rechnen.

