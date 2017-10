Urteil gegen bosnischen Ex-Kommandeur Naser Oric ist gefallen

Gericht in Bosnien

+ © AFP Dieses Bild zeigt Naser Oric 2008 im Gerichtssaal vom Internationalen Kriegsverbrechentribunal in Den Haag - heute ist er wieder ein freier Mann. © AFP

Naser Oric muss nicht ins Gefängnis - ein Gericht in der bosnischen Hauptstadt, lässt die Vorwürfe wegen Ermordung von Kriegsgefangenen fallen.

Sarajevo - Ein Gericht in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo hat am Montag den früheren Kommandeur der bosnischen Muslime in Srebrenica, Naser Oric, freigesprochen.

Der 50-Jährige hatte sich wegen der Ermordung von drei Kriegsgefangenen während des Bosnienkriegs (1992 bis 1995) verantworten müssen. Oric gilt vielen bosnischen Muslimen als Held, weil er während des Kriegs die Verteidigung der Stadt Srebrenica organisierte.

Später, im Juli 1995, töteten in der Stadt serbische Einheiten rund 8000 muslimische Männer und Jungen. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und wurde als Völkermord eingestuft.

Oric war 2006 vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. In einem Berufungsverfahren wurde er aber freigesprochen.

AFP