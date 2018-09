Schüler in Massenpanik nach Nachtwanderung wegen unbekleideter Frau - Jetzt ist Video von ihr aufgetaucht

Polizeieinsatz bei Klassenfahrt

Mehrere Schüler einer Klassenfahrt sind in Hagen bei einer Nachtwanderung panisch geworden. Schuld war offenbar eine nackte Frau.

Update vom 28. September 2018, 11 Uhr:

Die nackte Frau, die mehrere Schüler einer Klassenfahrt in einem Waldstück bei Hagen gesehen haben wollen, gibt es womöglich tatsächlich: Wie bild.de berichtet, ist ein Video aufgetaucht, das eine Frau zeigt, die nur in einer Unterhose bekleidet joggt. Und zwar tatsächlich in der Nähe der Jugendherberge, in der die Schülergruppe sich aufhielt. Auch der Polizei liege das Video vor, das vor einigen Wochen entstanden sein soll. Jetzt werde geprüft, ob ein Zusammenhang vorliege. Die Nacktjoggerin auf dem Video soll psychisch auffällig sein, zitiert bild.de einen Polizeisprecher.

Mehrere Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren waren in der Nacht zum Donnerstag in Panik verfallen, nachdem sie eine nackte Frau bei einer Nachtwanderung gesehen haben wollen. Sie sollen sich im Nachhinein in der Jugendherberge gegenseitig Schauergeschichten erzählt haben, woraufhin sich die Situation hochschaukelte und einige Jugendliche begannen, zu hyperventilieren. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei, sieben Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt.

Nackte Frau verursacht Massenpanik: Die ursprüngliche Meldung

Hagen - Mehrere Schüler einer Klassenfahrt sind in Hagen bei einer Nachtwanderung panisch geworden. Die Kinder wollen nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag eine nackte Frau im Wald gesehen haben. Daraufhin seien mehrere von ihnen panisch geworden und hätten hyperventiliert.

Polizei und Feuerwehr durchsuchten daraufhin den Wald nach der Frau - allerdings ohne Erfolg. Ein Notarzt habe sich um die Schüler gekümmert. „Die Situation hat sich dann auch schnell wieder beruhigt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Laut „Bild.de“ holten Eltern ihre Kinder noch in der Nacht von der Jugendherberge ab. Demnach sollen die Schüler etwa 13 und 14 Jahre alt gewesen sein.

