Mit 96 Jahren

+ © Ulf Mauder/dpa Der deutsche Schriftsteller Martin Walser ist gestorben. © Ulf Mauder/dpa

Laut Medienberichten ist der deutsche Schriftsteller Martin Walser im Alter von 96 Jahren in der Nacht auf Freitag gestorben.

Frankfurt – Der Schriftsteller Martin Walser ist tot. Er starb mit 96 Jahren, wie die FAZ zuerst berichtete und sich auf Vertraute der Familie beruft. Walser galt als einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur.

Bedeutender Schriftsteller der Nachkriegsliteratur: Martin Walser mit 96 Jahren gestorben

Am 24. März 1927 wurde Martin Walser als Sohn eines Kohlenhändlers und Bahnhofgastwirts in Wasserburg am Bodensee geboren, wo er zuletzt auch lebte. Sein erster Erzählband „Ein Flugzeug über dem Haus“ erschien im Jahr 1955. Für die Geschichte „Templones Ende“ bekam Walser im selben Jahr den Preis der Gruppe 47. Zwei Jahre später veröffentlichte er seinen Debütroman „Ehen in Philippsburg“. Walser wurde für das Werk mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet.

Innerhalb von 60 Jahren schrieb er neben mehreren Romane, Novellen und Geschichtssammlungen auch Theaterstücke, Hörspiele, Übersetzungen und Reden. (asc)