Irrer Jugendwahn: Tech-Millionär nimmt über hundert Pillen am Tag - um fünf Jahre jünger zu werden

Er will ein Teenager sein

Unglaublich aber wahr: Weil er nicht altern will, zahlte ein US-Unternehmer satte 2 Millionen Pfund, um den Alterungsprozess umzudrehen.

London - Er ist fast eine halbe Milliarde Dollar schwer und in seinem Feld sehr erfolgreich. Bryan Johnson (45) ist Tech-Tycoon aus den USA und hat - so könnte man meinen - alles, was man sich wünschen kann. Doch der Amerikaner möchte das Unmögliche erreichen: Er will den Alterungsprozess aufhalten. Oder noch besser - zurückdrehen.

Dass das nicht wirklich möglich ist, muss nicht erwähnt werden. Johnson kommt der Sache augenscheinlich aber zumindest nahe. Denn er gab im vergangenen Jahr zwei Millionen Pfund für ein Team von mehr als 30 Ärzten und Experten aus, die sich um die Instandhaltung der Organe des Patienten kümmern sollen. Das Ziel: Johnson möchte den Körper eines 18-Jährigen - optisch, aber auch gesundheitlich. Denn das sei das perfekte Alter für den Körper, findet Johnson im Gespräch mit Bloomberg.com.

Mit dem Projekt wollen der dreifache Vater und seine Ärzte beweisen, dass man jedes Organ um 25 Prozent verjüngen könne.

Tech-Millionär unterzieht sich hunderten Prozeduren

Dafür zahlt er aber nicht nur viel Geld, er hält sich auch an ein strenges Programm. Zwei Dutzend Nahrungsergänzungsmittel nimmt er täglich, ernährt sich vegan (alle Lebensmittel müssen außerdem püriert werden) und notiert sich seinen Fortschritt minutiös. Wie bild.de berichtet, nimmt der Millionär sage und schreibe 100 Tabletten am Tag. Auch kuriose medizinische Prozeduren ließ er über sich ergehen, so etwa elektronische Impulse am Beckenboden, um die Muskulatur zu stärken. Klar, viele Menschen streben nach einem jugendlichen Aussehen und Fitness. Dass das nicht immer gesund ist, illustriert beispielsweise eine Ausstellung, die sich mit dem Thema Jugendwahn auseinandersetzt.

Jedes Organ, jeder Knochen wurden bereits durchleuchtet, sogar nächtliche Erektionen dokumentiert der Millionär. Immerhin, ganze fünf Jahre, behaupten einige der Ärzte des Mannes und er selbst, habe er die Zeit zurückgedreht. Der Wahrheitsgehalt dieser Behauptung? Unbekannt, allerdings zweifelhaft. Denn die Auflistung der Ärzte liest sich etwas befremdlich: So habe Johnson das Herz eines 37-Jährigen, die Haut eines 28-Jährigen und die Lungenkapazität und Fitness eines 18-Jährigen. An welchen Maßstäben das gemessen wird? Wer weiß.

Oliver Zolman, der ebenfalls zu Johnsons ärztlichem Team gehört, ist schon etwas vorsichtiger. „Wir haben keine außergewöhnlichen Ergebnisse erzielt. Wir haben kleine, vernünftige Ergebnisse erzielt, die zu erwarten waren.“ Für alles Weitere müsse man noch mit hunderten Prozeduren rechnen.

Alles für die Jugend: Millionär will wieder 18 sein

Der Unternehmer gründete in seinen 30ern Braintree Payment Solutions, eine Technologie-Firma, die er 2013 für 800 Millionen Dollar an eBay verkaufte. Damals habe sein Lebenswandel ihn depressiv gestimmt, erzählte er Bloomberg, weshalb er begonnen habe, seinen eigenen Körper zu erforschen.

Dass sein neuer Lebensstil allerdings nicht nur zur Gesundheit beiträgt, bewiesen mehrere Vorfälle über die Jahre. Einmal habe Johnson eine allergische Reaktion erlitten, nachdem ihm Körperfett ins Gesicht injiziert wurde, berichtet die dailymail. Ein anderes Mal sei Körperfettgehalt so weit abgerutscht, dass sein Risiko für einen Herzstillstand stieg. Inzwischen halte er seinen Körperfetanteil jedoch bei fünf bis sechs Prozent.

Die Experimente und Behandlungen, die Johnson an sich durchführen lässt, werden auf einer mit seinen Ärzten gemeinsam geführten Website unter „Project Blueprint“ geführt. Darauf lässt er die Öffentlichkeit an seinem Fortschritt teilhaben.