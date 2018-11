Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann greift zur Armbrust - Kinder verletzt

Streit um Kinderlärm

In Niedersachsen ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. In einem Mietshaus bedrohte ein Mann seine Mitbewohner mit einer Armbrust. Die Verteidigung erfolgte mit Tränengas. Am Ende gab es mehrere Verletzte.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag in der kleinen Stadt Uslar in Südniedersachsen.

Ein 31-Jähriger, der im Mehrfamilienhaus wohnhaft ist, bedrohte einen anderen Mitbewohner im Flur mit der eher ungewöhnlichen Waffe. Dabei hatte der Mann mit der Armbrust ein kleines Kind auf dem Arm. Der Mitbewohner, der bedroht wurde, zückte Tränengas zu seiner Verteidigung.

Nachbarschaftsstreit: Kinder verletzt im Krankenhaus

Die Polizei schritt offenbar noch rechtzeitig ein, denn sie schaffte es, den Angreifer mit der Armbrust zu überwältigen. Allerdings zogen sich einige Bewohner durch den Einsatz des Tränengases schmerzhafte Reizungen der Augen zu. Die Verletzten - darunter drei Kinder - wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

Der Grund für diesen skurrilen Nachbarschaftsstreit war offenbar eine zu hohe Lautstärke im Treppenhaus.

