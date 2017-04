Nach Veganer-Kritik: Fuchs-Lied kommt zurück nach Limburg

„Fuchs, du hast die Gans gestohlen“

+ © dpa Das Glockenspiel im Rathaus Limburg wird künftig auch wieder das Fuchs-Lied spielen. © dpa

Limburg - Eine Veganerin hatte das Limburger Glockenspiel kritisiert - aus Spaß. Der Vorfall sorgte für viel Aufregung und Kritik. Nun kehrt das berüchtigte Fuchs-Lied“ zurück.

Nach dem Wirbel um das Kinderlied „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ in Limburg soll das Stück bald wieder am Rathaus der Stadt erklingen. „Nach der in jeglicher Hinsicht entbehrungsreichen Fastenzeit ist doch der Dienstag nach Ostern der beste Zeitpunkt, den Hausmeistern anheim zu stellen, den Fuchs wieder zurück ins Glockenspiel zu holen“, sagte Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD).

An dem Lied hatte sich eine Veganerin gestört und Hahn gebeten, es aus dem Programm des Glockenspiels am Rathaus zu nehmen. Die Stadt tat ihr den Gefallen, zumindest vorübergehend. Die Entscheidung sorgte im Februar für viel Wirbel und brachte der Kommune heftige Kritik ein.

dpa