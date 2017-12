Nach tödlichem Streit Geschlechtsteil abgeschnitten - Mehr als fünf Jahre Haft

Unter Alkoholeinfluss

Nachdem er einem Mann das Glied abgeschnitten hat, muss ein Angeklagter (32) wegen Körperverletzung mit Todesfolge für fünf Jahre und vier Monate in Haft.

Limburg - Das Landgericht im hessischen Limburg verurteilte ihn am Mittwoch und ordnete auch an, dass der alkoholkranke Mann in eine Entziehungsanstalt kommt. Ob eine Revision gegen das Urteil eingelegt wird, ist noch offen.

Mit dem Strafmaß folgte das Gericht in dem neu aufgerollten Prozess weitestgehend der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Der Angeklagte soll im März 2016 in Wetzlar mit seinem späteren Opfer literweise Wein und Weinbrand getrunken haben. Dabei kam es laut Staatsanwalt zum Streit: Zunächst griff der 53-Jährige dem Angeklagten zwischen die Beine, dann schlug dieser dem anderen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer ging zu Boden und erstickte an Erbrochenem. Danach soll der 32-Jährige den Mann mit einem Messer verstümmelt haben.

