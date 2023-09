Nach Streit und Bauarbeiten: Hessischer Tiergarten öffnet bald

Neue Leiterinnen

+ © Suria Reiche Nach langer Umbauphase öffnet der Fuldaer Tiergarten am 21. Oktober wieder seine Pforten. Dort sind unter anderem Lamas zu sehen. (Archivfoto) © Suria Reiche

Der neue Tiergarten in Fulda öffnet am 21. Oktober nach langer Umbauphase seine Pforten. Damit geht ein langes Kapitel voller Streit zu Ende, wie Sie hier erfahren:

Fulda - Wer im vergangenen halben Jahr am Landesgartenschau-Gelände in Fulda (Hessen) unterwegs war, der wunderte sich: Während im neuen Tiergarten-Teil auf dem Plateau Rinder und Ziegen auf der Wiese umherspringen oder in neuen Stallungen schlummern und neue Wege barrierefrei durch den Mini-Zoo führen, ist der einst als Heimattiergarten bekannte Teil unten in der Hohle gesperrt.

Aus zwei Gründen: Die Bauarbeiten für die Neugestaltung dauerten hier zum einen länger. Und zum anderen ist erst jetzt klar, welcher Träger die gesamte Einrichtung mit neuem Konzept übernimmt. Der Streit zwischen Stadt Fulda und dem Verein Heimattiergarten verhinderte wohl eine frühere Einigung.