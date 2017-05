Nach Hitze-Wochenende: Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern

Schauer und Gewitter

+ © dpa Nach dem sonnigen Wochenende mit traumhaftem Sommer-Feeling wird das Wetter in den kommenden Tagen unbeständig mit Schauern und Gewittern (Symbolbild).

Nach dem sonnigen Wochenende mit traumhaftem Sommer-Feeling wird das Wetter in den kommenden Tagen unbeständig mit Schauern und Gewittern.

Offenbach - Örtlich droht sogar Unwettergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Erst ab etwa Mittwoch kommt es dann dank einfließender frischer Meeresluft allmählich zu einer Wetterberuhigung. Im Süden ist dennoch mit Blitz und Donner zu rechnen, wie DWD-Meteorologe Thomas Ruppert sagte.

Am Montag wird abgesehen vom Norden wieder ein heißer und sonniger Tag erwartet. Im Tagesverlauf nimmt die Quellbewölkung jedoch zu, und es können teils kräftige Gewitter heraufziehen. Vor allem von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen bis nach Brandenburg und Sachsen besteht örtlich Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen und Hagel. Die Temperatur erreicht 25 bis 34 Grad, an der Küste sowie im höheren Bergland werden um 22 Grad erwartet.

Am Dienstag kann es gebietsweise wieder 30 Grad warm werden. Am Mittwoch belaufen sich die Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad im Norden sowie 22 bis 27 Grad in der Mitte und im Süden.

