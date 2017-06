Nach drei Jahren hat Bahnhof Münster wieder eine Empfangshalle

Ihren größten Bahnhofsneubau seit mehreren Jahren hat die Bahn am Samstag in Münster eröffnet. Drei Jahre hatte der Bau des neuen Empfangsgebäudes gedauert.

Münster - Der 40 Millionen Euro teure Neubau hat eine Fassade aus Glas und ist mit 8000 Quadratmetern doppelt so groß wie der alte.

+ Neuer Hauptbahnhof in Münster. © dpa

Die jüngsten kompletten Neubauten von Empfangsgebäuden an Bahnhöfen seien die in Kerpen-Horrem (Nordrhein-Westfalen) sowie in der Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) gewesen, sagte ein Sprecher der Bahn. „Beide sind aber deutlich kleiner als der Bahnhof in Münster.“ Rund 68.000 Bahnreisende steigen am Bahnhof Münster täglich ein und aus. Während der Bauphase mussten viele Reisende Umwege in Kauf nehmen.