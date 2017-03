Nach Angriff auf 80-Jährigen: Täter noch auf der Flucht

Durchsuchung eines Waldstücks beendet

Düsseldorf - Die Polizei hat die Suche nach dem Täter nach der brutalen Attacke auf einen 80-Jährigen ergebnislos abgebrochen. Es gebe wohl keinen Zusammenhang mit dem Axt-Angriff.

Nach einem brutalen Angriff auf einen 80-jährigen Mann in Düsseldorf hat die Polizei den Täter trotz eines massiven Aufgebots zunächst nicht gefunden. Die Durchsuchung eines Waldstückes, an der auch schwer bewaffnete Beamte einer Spezialeinheit und ein Hubschrauber eingesetzt waren, wurde am Freitagabend beendet. Die Ermittlungen gingen jedoch weiter, betonte die Polizei in einer Mitteilung. Einen Tag nach dem Axt-Angriff im Hauptbahnhof von Düsseldorf hat der Fall Beunruhigung ausgelöst.

Der alte Mann sei mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Berichte, wonach der Täter mit einer Machete bewaffnet sei, bestätigte sie aber nicht. „Da wir im Moment alle sehr vorsichtig und sensibel sind, haben wir ein bisschen mehr Polizei im Einsatz“, erläuterte er. Ein Zusammenhang mit der Axt-Attacke vom Hauptbahnhof bestehe allem Anschein nach nicht.

