Kinder mussten alles mitansehen: Mutter wird zwischen Auto und Mauer eingeklemmt und stirbt 

Tragisches Unglück

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Mittwoch an einer Tankstelle in Oberbayern. Für eine Mutter kam jede Hilfe zu spät - sie starb noch am Unfallort.

Mühldorf am Inn - Eine Tragödie ereignete sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Eine Mutter fuhr zusammen mit ihren Kindern an eine Tankstelle um dort an ihrem Fahrzeug das Öl nachzufüllen - die harmlose Routinefahrt endete tödlich.

Denn als sich die 34-jährige Mutter außerhalb des Wagens befand, machte sich das Auto aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig. Das Fahrzeug, in dem ihre drei Kinder saßen, rollte auf die Familienmutter zu und drückte sie schließlich gegen eine Mauer. Die 34-Jährige verstarb noch vor Ort. Die Kinder befanden sich während des Unglücks die ganze Zeit in dem Kleinbus.

Die betroffenen Personen sowie die Kinder wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut. Das Unglücksfahrzeug wurde zur weiteren Spurensicherung sichergestellt, wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilte.

Rubriklistenbild: © fib/TE