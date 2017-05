Schockmoment für Mutter: Baby stürzt in Fluss - und überlebt

Autofahrer als Retter

Au - Ein zwei Monate altes Baby hat einen tiefen Sturz und mehrere Minuten in einem reißenden Fluss in der österreichischen Gemeinde Au in Vorarlberg überlebt.

Die Mutter hatte am Samstag wohl beim Spaziergang entlang der Böschung die Kontrolle über den Kinderwagen verloren, wie die österreichische Polizei mitteilte. Das Baby und der Wagen stürzten eine mehrere Meter hohe Böschung hinab, das Kind wurde von einem Fluss mitgerissen.

Die Mutter eilte hinterher und konnte den im Fluss gelandeten Wagen festhalten - ihr Kind war da allerdings bereits davon gespült worden. Der Säugling trieb etwa hundert Meter weit durch die Gemeinde Au.

Ein Autofahrer erkannte demnach die Situation und schrie um Hilfe, ein 20-Jähriger konnte das Baby dann nahe einer Fußgängerbrücke aus dem Wasser ziehen.

Das Baby erlitt Kopfverletzungen unbestimmten Grades, die Mutter eine Unterschenkelfraktur. Beide kamen ins Krankenhaus. Ein Dreijähriger, der mit seiner Mutter und dem Geschwisterkind spazieren gewesen war, blieb unverletzt.

dpa

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa (Symbolbild)