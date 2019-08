Mutter und Tochter vermisst: Polizei findet Blutspuren im Wald

Mordkommission München

+ © Screenshot Live-Übertragung der Polizei München Beweisstück: Die Fußmatte aus der Wohnung der mutmaßlichen Opfer. © Screenshot Live-Übertragung der Polizei München

Seit vier Wochen sind eine 41-jährige Frau aus München und ihre 16-jährige Tochter vermisst. Am Dienstagmittag informierte die Polizei über eine neue Spur.

Seit dem 13. Juli werden eine 16-jährige Münchnerin und ihre Mutter (41) vermisst.

Als dringend tatverdächtig gilt der Ehemann der 41-Jährigen. Er sitzt in Haft, schweigt aber bisher zu den Vorwürfen.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Frauen tot sind, geht aber weiter allen Hinweisen nach.

Mutter und Tochter vermisst: Polizei findet im Wald Fußmatte mit DNA-Spuren

Update vom 13. August 2019, 12.31 Uhr: Josef Wimmer, Leiter der Mordkommission München, äußert sich auf der Pressekonferenz der Polizei zu den aktuellen Ermittlungsergebnissen. Genau einen Monat nach der Vermisst-Meldung befinden sich die Ermittlungen, steht der Ehemann der Frau unter dringendem Tatverdacht. Bereits seit einigen Wochen befindet er sich in Untersuchungshaft. Durch Fußmatte und Teppich, die in dem Waldstück nahe der Zweitwohnung der mutmaßlichen Opfer gefunden wurden verhärtet laut Wimmer die Annahme, dass die Mutter und ihre Tochter nicht mehr lebend gefunden werden. Die Polizei habe Blutspuren an den Fundstücken sicherstellen können.

Laut Staatsanwaltschaft geht die Polizei davon aus, dass es sich im Falle der vermissten Mutter um Mord und im Fall der vermissten Tochter um Totschlag handelt. Man gehe davon aus, dass der Ehemann der Mutter die Tochter getötet habe, um den Mord an seiner Frau zu vertuschen. Der Beschuldigte sitzt weiterhin in Untersuchungshaft und schweigt.

Die Polizei bittet um die dringende Mithilfe der Bürger im Truderinger Wald. Unscheinbare Dinge, wie etwa die Fußmatte sollten Zeugen der Polizei München melden. Hinweise nehmen die Beamten telefonisch unter 089/2910-0 entgegen.

Polizei veröffentlicht neues Detail: Alle Informationen gibt es hier im Live-Ticker:

+++ Die Polizei geht nicht mehr davon aus die beiden Vermissten noch lebend zu finden. Trotzdem gehe man davon aus, die Leichen noch finden und bergen zu können, hieß es auf der Pressekonferenz der Polizei am Dienstagmittag. +++

+++ Um die Familienumstände zu klären, befinde sich die Polizei außerdem im Gespräch mit den russischen Behörden. +++

+++ In der Pressekonferenz teilt die Polizei mit, dass neben einer Fußmatte auch ein Teppich aus der Wohnung der beiden Vermissten im Wald gefunden worden sei. Von dem Teppich veröffentlichte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Bilder. +++

+++ Die Polizei bittet die Bürger in der Nähe des Waldes besonders aufmerksam zu sein und Hinweise an die Behörden weiterzuleiten. Nicht melden solle man sich hingegen, wenn man Müllsäcke in dem Waldstück finde. Die traurige Realität sei, dass solche öfter von Unbekannten aber Unbeteiligten dort abgeladen würden. +++

+++ Laut Polizei handelt es sich bei den Opfern um russische Staatsbürger. +++

+++ Noch hat die Übertragung der Pressekonferenz nicht begonnen. Laut Bild-Zeitung soll es sich bei dem neuen Detail um eine Fußmatte handeln, die die Polizei im Wald gefunden hat. Darauf sollen DNA-Spuren der beiden Vermissten sichergestellt worden sein. +++

Mutter und Tochter vermisst: Leichen im Wald verscharrt? Polizei veröffentlicht neues Detail

Update vom 13. August, 9.35 Uhr: Einen Monat nach dem Verschwinden der beiden Münchnerinnen will die „EG Duo“ am Dienstagmittag (11.30 Uhr) in einer eigens einberufenen Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen informieren. Hierzu haben sich Ken Heidenreich von der Staatsanwaltschaft München I sowie Josef Wimmer vom Kommissariat 11 angekündigt. Wir werden das Statement im Live-Ticker begleiten.

Die Ermittler wollen das Foto eines Gegenstands aus der Wohnung der Familie veröffentlichen. Dieser ist im Truderinger Wald gefunden worden. Um welchen Gegenstand es sich handelt, ist bislang noch unklar.

Mutter und Tochter vermisst: Wurden sie hier im Wald verscharrt? Schlimmer Verdacht hat zwei Gründe

München – Seit genau einem Monat gibt es kein Lebenszeichen von Maria (41) und Tatiana Gertsuski (16) aus Ramersdorf mehr. Am 13. Juli wurden die Mutter und ihre Tochter vermisst gemeldet. Die Polizei ist seitdem fieberhaft auf der Suche nach den beiden Frauen. Wo können die Münchnerinnen sein?

Ein Verdacht ist, dass sie im Truderinger Forst vergraben worden sind. Denn zum einen soll ein Zeuge nach Informationen unserer Zeitung dort vor einiger Zeit eines der beiden Autos der Familie gesehen haben. Zum anderen ist die Zweitwohnung der Familie dort in der Nähe. Ehemann Roman H. sitzt noch immer in U-Haft – und schweigt.

München: Polizei sucht Vermisste Mutter und Tochter im Truderinger Forst

Bei strömendem Regen durchkämmten am Montag etwa 120 Polizisten den Truderinger Forst östlich des Friedrich-Panzer-Weges. Eingepackt in Regenjacken sind sie an diesem Tag zum vierten Mal in diesem Waldstück unterwegs.

Seit zwei Wochen haben die Beamten den Bereich im Visier, waren mit Hubschrauber und Hunden unterwegs. Taucher durchsuchten bereits den kleinen Baggersee, die schlechte Sicht erschwerte ihnen die Arbeit, wie tz.de* berichtete.

+ Auf einer Pressekonferenz zum Vermisstenfall zeigte die Münchner Polizei ein Foto von Roman H. Er steht unter Verdacht mit dem Verschwinden seiner Ehefrau und deren Tochter zu tun zu haben. © Markus Götzfried Die Polizisten sind mit Stöber-Stocken und Schaufeln im Truderinger Wald unterwegs. Wie schon mehrmals zuvor. Jeden Stein wollen sie hier umdrehen, nicht aufgeben. Die Anspannung ist zu spüren. Denn die Beamten wissen, wie wichtig es ist, die beiden Frauen zu finden. Zum einen für die Angehörigen. Zum anderen als relevantes Beweismittel für den Fall. Denn Roman H. (44), der unter dringendem Tatverdacht, die beiden getötet zu haben, in Untersuchungshaft sitzt, sagt kein Wort.

Keine Spur von Mutter und Tochter aus München - Polizei erhielt bisher 88 Hinweise

Vor vier Wochen meldete der Ehemann und Stiefvater Maria und Tatiana Gertsuski als vermisst. Angeblich verließen Mutter und Tochter an diesem Samstag gegen 14 Uhr die Wohnung an der Ottobrunner Straße 31, um ins Neuperlacher Einkaufszentrum PEP zu gehen. Ob das stimmt? Fraglich. Denn die Information stammt vom jetzt Tatverdächtigen...

Seit 13. Juli haben sich weder Mutter noch Tochter bei irgendjemandem gemeldet. Bis zu diesem Tag hatte Maria Gertsuski jeden Tag bei ihrem schwerkranken Vater in Moskau angerufen, doch plötzlich kein Lebenszeichen mehr von ihr. Tatiana, die die 10. Klasse eines Gymnasiums besucht, meldete sich plötzlich bei keiner Freundin mehr.

Bereits ein paar Tage nach dem Verschwinden der Frauen gingen die Ermittler daher vom Schlimmsten aus, bildeten die Ermittlungsgruppe EG-Duo. „Wir gehen davon aus, dass die beiden Frauen nicht mehr am Leben sind“, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins bereits vor Wochen.

88 Hinweise sind seither bei den Ermittlern eingegangen, die alle abgearbeitet werden. Bisher ohne Erfolg. Und so suchen die Polizisten weiter. Im Wald. Bei jedem Wetter.

Video: Großfahndung im Waldstück - Polizei sucht vermisste Mutter und Tochter

Auch von der verschwunden Rebecca Reusch aus Berlin fehlt noch immer jede Spur. Mutter und Schwester haben sich nun zu einer drastischen Aktion entschlossen.

Knapp ein halbes Jahr gilt Rebecca Reusch bereits als vermisst, nun veröffentlichte TV Now eine Doku über den Fall. Darin äußert sich auch ihre Familie.