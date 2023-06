Musical-Produktionen aus Hessen treffen in China auf Begeisterung

Großes Interesse

+ © Rolf-G.Herchen/Charlie Rolff Im Juni 2022 feierte das Musical „Robin Hood“ Weltpremiere in Fulda. Diese und andere Produktionen von Spotlight sind über die Grenzen Osthessens hinaus bekannt. © Rolf-G.Herchen/Charlie Rolff

Die Musicals von Spotlight finden auch außerhalb der Grenzen Osthessens Beachtung. Geschäftsführer Peter Scholz war jetzt zu Besuch in China. Die Hintergründe lesen Sie hier:

Lesen Sie auch Spotlight-Geschäftsführer besucht China - wird das „Robin Hood“-Musical dort aufgeführt? Spotlight-Geschäftsführer besucht China - wird das „Robin Hood“-Musical dort aufgeführt?

Fulda - Schon jetzt kann man die Produktion „Die Schatzinsel“ in einem digitalen Theater-Kanal in Shanghai sehen. Gezeigt werde eine in Fulda gefilmte Version mit chinesischen Untertiteln. Denn Musicals sind in China ausgesprochen beliebt, berichtet Spotlight-Geschäftsführer Peter Scholz gegenüber fuldaerzeitung.de.

Eingeladen wurde Scholz von den Veranstaltern des Shanghai Showlife Festivals, wo er vor den vorwiegend chinesischen Kulturschaffenden eine Grundsatzrede zum Thema Musical halten sollte. Diese Rede sei auch gut angekommen, erklärt Scholz, und es hätten sich daraus weitere Gespräche ergeben.