Streit um Hochwassergebiete in Murcia: Bauverbot in Risikozonen

+ © EFE/Marcial Guillén Los Alcázares nach der Flutkatastrophe im September 2019: Die Opfer räumen auf. © EFE/Marcial Guillén

Ist Murcia vorbereitet, wenn der große Regen kommt? Warum die aktuelle Hochwasserkarte für die Region für mächtig Ärger sorgt, steht in diesem Artikel:

Murcia - Noch ist im Südosten von Spanien kein Regen in Sicht. Doch mit sintfluartigen Unwettern ist zu rechnen. Eine aktualisierte, höchst umstrittene Hochwasserkarte für die Region Murcia soll schwere Überschwemmungen vermeiden, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Gemeinde Los Alcázares am Mar Menor ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn in Risikogebieten wie Trockenflüssen gebaut wird. Der Küstenort erlebt bei Starkregen jedes Mal eine Katastrophe. Dennoch beschweren sich Politiker und Bauunternehmer über die Beschränkungen in den ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten.