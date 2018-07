Autobahnpolizisten trauen ihren Augen nicht: Pferd sitzt im Kofferraum

In einem Opel

© Polizei Münster Lediglich an den beiden Haltegriffen war das Pferd mit einem Seil „angeschnallt"

Eine ganz besondere Fracht an Bord fand die Autobahnpolizei in Münster. Sie stoppten einen Opel SUV, in dessen Kofferraum ein Pferd stand.

Münster - Die Autobahnpolizei stoppte am Wochenende einen schwedischen Opel SUV, mit dem ein absolut außergewöhnlicher Tiertransport stattfand. Im Kofferraum des Fahrzeugs stand ein Shetland-Pony, direkt hinter den Vordersitzen und lediglich mit einem Seil an den Haltegriffen im Fond am Fahrzeughimmel des Fahrzeugs angebunden.

Heuballen für das Pferd mit an Bord

Darüber hinaus fanden die Beamten einen Heuballen hinter dem Fahrersitz für das Pferd. Die Polizisten lotsten den SUV zur nächstgelegenen Tankstelle mit Rastplatz und beendete damit den ungewöhnlichen, nicht artgerechten Tiertransport. Sie erklärten dem 48-jährigen schwedischen Fahrzeugführer, dass er zum Transport des Tieres einen geeigneten Anhänger verwenden müsse und untersagten die Weiterfahrt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit erstattet.

Pferd durfte sich auf Raststätte erholen

Nachdem das Pferd sich ein wenig an der Raststätte mit etwas Auslauf erholen konnte, wurde es von der Besitzerin aus Dänemark abgeholt.

